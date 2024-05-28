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各地各高校将集中组织大规模校园招聘

2024年05月28日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月27日电  （记者吴丹）记者从教育部获悉：为推动高校与重点领域企业开展人才供需对接，助力高校毕业生高质量充分就业，2024届高校毕业生就业促进周系列活动期间，教育部部署各地各高校集中开展大规模校园招聘活动，帮助一批有就业意愿但尚未落实就业去向的毕业生实现就业，加力加速推进高校毕业生就业工作。

5月28日，教育部、工业和信息化部将在北京交通大学联合举办专场招聘活动，共有122家专精特新中小企业和重点领域用人单位参加招聘会，涉及信息技术、金融、制造、建筑、医药、交通运输等多个行业，提供岗位400余个，招聘需求近3000人。活动现场将同步开展校企供需对接，有54家重点领域企业和30家高校参加，还将提供就业政策宣讲、人工智能模拟面试、简历门诊、法律咨询等“一站式”服务。

与此同时，各地各高校将集中组织开展行业性、区域性、联盟性的大规模招聘活动，共同汇聚就业资源，为毕业生提供更多岗位信息。预计将组织开展校园招聘会175场，参会企业近1.7万家。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 16 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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