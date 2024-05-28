本报北京5月27日电 （记者刘阳）27日，由中央广播电视总台联合6部门共同发起的“国聘行动2024”就业促进活动暨《职场第一课》开机仪式在北京举行。

“国聘行动2024”由中央广播电视总台联合国务院国资委、教育部、人力资源社会保障部、共青团中央、全国妇联、全国工商联共同发起，央视频携手国投人力共同主办。活动自2020年以来已连续举办5季，入驻企业近5万家，收到简历4000余万份，提供职位超过500万个，有效促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业。

“国聘行动2024”推出的特别节目《职场第一课》将邀请商业、科技、人文等领域知名人士，围绕行业前沿动态、职场社交文化、职业教育等话题，与年轻人一起分享人生故事、感悟成长智慧，引导树立正确的成才观、职业观、就业观。

“国聘行动2024”创新打造“国聘+”“泛服务”内容，将持续开启专场线上招聘直播。求职者可下载央视频APP进入“国聘行动”招聘专区，体验线上“云招聘”的便捷服务。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 16 版）

(责编：李依环、郝孟佳)