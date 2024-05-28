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湖南省衡阳市“艺术童伴”关爱工程惠及乡村学校180余所——

艺术常伴山村娃

本报记者 颜 珂
2024年05月28日08:21 | 来源：人民网－人民日报
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支教老师带着留守儿童开展户外写生（资料图片）。
衡阳幼儿师范高等专科学校供图

衡山下，校舍间，童声清亮，余音回荡。

这里是湖南省衡阳市南岳区黄竹小学。趁着课余时间，学校师生和来自衡阳技师学院的支教老师，开始了自创情景剧《有我  少年》的又一次排练。5月30日，这群山村娃将首次登上衡阳市“艺术童伴”主题展演的舞台。

自2020年开始，衡阳市发起“艺术童伴”留守儿童关爱工程，通过结对子的形式，帮助乡村学校解决艺术教育资源匮乏、经费短缺等实际困难，3年多时间惠及乡村学校180余所、留守儿童4.8万余名。

让艺术常伴山村娃，为的是啥？改变了啥？

到乡间播撒艺术的“种子”

位于衡阳市祁东县官家嘴镇的启航学校，四面青山环绕，留守儿童数量占全校学生的八成多。

靠什么打开留守儿童的心扉？抱着试一试的心态，启航学校创始人陈亮伟组建起校园合唱团，邀请校外专家辅导培训。没想到，惊喜接踵而至——

2020年10月，国家大剧院，启航学校合唱团在大型史诗歌舞剧《大地颂歌》中献唱《夜空中最亮的星》；2021年2月，央视春晚，4名启航学校合唱团成员参与演唱《明天会更好》……这支从大山深处走出的合唱团，接连站上一个又一个舞台。老师和家长们惊喜地发现，孩子们不仅增加了艺术素养，还收获了自信与欢乐。

关爱农村留守儿童，可否从启航学校的探索中得到启发？

2020年11月，衡阳市委宣传部、市文明办联合相关市直部门共同发起“艺术童伴”留守儿童关爱工程，让一所学校的“艺术童伴”变成更多乡村学校的“艺术常伴”。

组织乡村学校、结对学校、帮扶文明单位三方签订结对帮扶意向书，举办主题展演……衡阳市、县两级分别将“艺术童伴”关爱工程纳入工作总体规划，给予专项经费保障，数以千计的支教老师、志愿者从城市奔赴农村，到乡间播撒艺术的“种子”。

“通过驻衡高校或市县文明校园、文明单位与乡村学校‘二对一’结对帮扶，衡阳市帮助乡村学校解决体艺类教育相关问题，用艺术为留守儿童筑起一个‘心灵港湾’。”衡阳市委宣传部副部长、市文明办主任谭春兰说。

结对学校缺什么，我们就补什么

早上8点，衡阳市第八中学音乐老师赵峰又一次驾车出发，目的地是衡阳县金溪中学，往返车程大约需要4个小时。过去3年多，赵峰和同事们每周至少去一次，风雨无阻。

很难想象，仅有354名学生的金溪中学，如今开办了29个兴趣班，涉及合唱、舞蹈、排球、美术、朗诵等多个文体领域。

作为衡阳市第一批参与“艺术童伴”的支教老师，赵峰从来没有把支教当作工作之外的负担。“偏远的乡村学校，艺术教育资源普遍稀缺。像画画、舞蹈、乐器演奏这些城里孩子比较常见的课程，山村孩子却很少接触。”他说，“看到孩子们渴盼的眼神，会觉得所有的辛苦都是值得的。”

“艺术童伴”留守儿童关爱工程实施方案要求，结对学校每个月开展不少于1次义务支教活动，指导帮助乡村学校打造至少1—2个留守儿童艺术教育特色项目。

衡阳市第八中学每周组织支教2次，一次有4名教师参加，每年的支教活动次数是正常要求的10倍。“只要你要，只要我有。”衡阳市第八中学党委书记宁中平说，“按要求我们只需要打造1—2个特色项目就行了，但是支教过程中，不论是艺术、体育，还是文化课程，我们都倾其所能。”

选派最优秀的体艺支教老师，量身制定帮扶方案。衡阳幼儿师范高等专科学校立足文艺方面的师资特长，结对帮扶了5所学校。3年来，学校开展送教150余次，参与人员470余人次。“结对学校缺什么，我们就补什么。”该校党委书记李来清说。

艺术不仅激发活力，也浸润心灵

2009年出生的易梦诊，是金溪中学初二学生。从小就爱唱歌的她，因家庭条件限制，鲜有机会接受音乐专业培训。“我常常一个人跟着电视或者手机视频唱歌。有时也会想，如果能有专业老师教我，会是多么幸福的事。”易梦诊说。

“幸福”如愿而至。随着衡阳市第八中学支教老师们的到来，学校组建起合唱团，易梦诊成为合唱团成员。2023年衡阳县举办合唱比赛，31所学校同台竞技，金溪中学合唱团拿到了第一名。

艺术带来了变化，不仅激发活力，也浸润心灵。

祁东县新岭小学，孩子们跳完一曲《春三月》，向记者聊起了自己的收获。“快乐”“自信”“梦想”……一声声响亮的回答背后，是一张张灿烂的笑脸。

新岭小学语文老师邓娇，因为热爱舞蹈，平时也兼任学校舞蹈老师。日常陪伴中，她感受着舞蹈给孩子们带来的改变，“刚来学校的时候，很多孩子都沉默寡言。艺术教育就像是一颗种子，这些种子总有一天会发芽”。

受益的还有乡村学校的老师们。课前熟悉课件，课中一同上课，课后随时咨询——作为支教老师的“助教”，老师们也在教学中成长。

南岳区金月完全小学舞蹈队前指导教师李丹莉并非科班出身，只在读书时上过舞蹈兴趣班，“以前教学生跳舞，我在台上跳，学生在下面模仿。跟着支教老师学习后，我如今知道一门专业的、受学生欢迎的舞蹈课要怎么上了”。

去年3月，衡阳市“艺术童伴”留守儿童关爱工程开启第二个“三年计划”。“希望在乡村学校的师生心里持续播下艺术的‘种子’，让种子生根发芽，带来更为深远的影响和变化。”衡阳市委常委、宣传部部长周玉梅说。

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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