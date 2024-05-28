李建伟

教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记今年3月在湖南考察时强调：“学校要立德树人，教师要当好大先生，不仅要注重提高学生知识文化素养，更要上好思政课”。日前，习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示强调：“要着力建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。”新征程上，办好“大思政课”、当好大先生，要求广大思政课教师坚定理想信念，勤学苦练育人本领，做学生为学、为事、为人的示范，培养更多全面发展、堪当时代重任的栋梁之材。

坚定理想信念，全面落实立德树人根本任务。思政课要引导学生树立远大理想、坚定信念。对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，只有首先在思政课教师心中扎根，才能在学生心中开花结果。思政课教师要深学细悟党的创新理论，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉用这一重要思想改造主观世界，夯实信仰信念的科学理论之基。立足抓好后继有人这个根本大计，牢牢把握把青年一代培养造就成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目标任务，引导学生从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰。要善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒，引导学生正确认识世界和中国发展大势，全面客观认识当代中国、看待外部世界，为学生解开理想和现实、主义和问题等方面的困惑。

秉持躬耕态度，练就扎实内功。讲好思政课不容易，对教师的综合素养要求很高。思政课教师要秉持躬耕态度，树立终身学习理念，向书本学习、向实践学习，使自己的知识结构和水平跟上党的创新理论的发展步伐，跟上教育领域日新月异的变化，跟上学生对思政课的更高期待。首先要具备扎实的马克思主义理论功底，及时跟进学习党的创新理论，善于讲清楚问题和现象背后的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑。其次要增强学习的广泛性，研究真问题，着眼世界学术前沿和国家重大需求，努力回答好实际问题。还要有宽广的国际视野和历史视野，善于运用国内外的事实、案例、素材回答学生疑惑，善于引导学生走进历史深处探究中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的不断发展，在古今中外的纵横比较中把道理讲得更明白、更透彻。

涵养育人智慧，提升教学效果。如何在启智润心中塑造学生的品格、品行、品味，如何在教学相长中不断提升学生的政治觉悟、思想水平、文化素养，是思政课教师要着力解决的问题。一要寓价值观引导于知识传授中。以知识为载体和支撑，让学生不仅知其然，更知其所以然、知其所以必然，讲清楚其中蕴含的道理学理哲理。二要寓价值观引导于思维塑造中。善于运用辩证唯物主义和历史唯物主义，善于运用矛盾分析方法抓住关键、找准重点、阐明规律，教授给学生观察当今世界、当代中国的正确立场、观点、方法。三要寓价值观引导于方式创新中。积极采用案例式教学、探究式教学、体验式教学、互动式教学等，发挥学生的主体性作用，让理论学习生动起来，努力把鲜活的思想讲鲜活，把彻底的理论讲彻底。

（作者单位：浙江工商大学）

《 人民日报 》（ 2024年05月28日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)