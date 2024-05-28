原标题：助力青年科技人才“拔节生长”

“青年人才的实际需求在哪里，我们的人才工作就要做到哪里。”日前，在无锡学院首届人才工作大会上，校长张永宏宣布启动“明湖学者计划”，聘请2名青年博士为首批“明湖学者”。

据介绍，该计划将引进和选拔一批在人才培养、科学研究、社会服务等领域有突出实绩的科技人才。

百万年薪全球招聘院长，新增8个海内外引才基地，与龙头企业“双聘双薪”紧缺学科领军人才，绩效分配向青年人才倾斜……截至目前，无锡学院引进高层次青年科技人才218人，专任教师博士化率提升至75.2%，80余名理工科青年教师入选省市人才计划。

如何助力青年科技人才“拔节生长”？“百名博士进百企”行动作了生动解答。去年8月以来，无锡学院多批青年博士深入生产一线，担任企业“科技总监”，以企业现实困难和发展需求为着力点，开展应用课题研究，攻关产业关键技术，在丰富的应用场景中锻炼自我。

无锡学院自动化学院教师王可庆便是其中一员。“王老师是带着解决方案来的。”提起王可庆，中广核检测技术有限公司副总经理林忠元连连称赞，“他研发的‘携带视嗅听觉传感器阵列的危化气体检测机器人’，通过多维度感知和多数据融合分析，可以高效执行危化气体储存装置的漏点检测与维修作业，一举打破进口依赖，保障安全生产的同时，还帮助我们节约成本4000多万元。”

博士联动企业，点对点打通了从技术研发到市场应用的关键环节，而人才链接平台，则按下了产学研集聚创新的“倍速键”。

前不久，在传感网国家大学科技园，无锡学院物联网工程学院院长王泉正带领团队进行“多源异构网络实时融合与控制”研究。“青年人才入园以后，可以根据自身专业方向，精准对接70多家高新技术企业和中小型科技企业，享受成果转化补贴、知识产权咨询、存量专利推广等‘一站式’服务，得到快速成长。”王泉说。

“‘青年科技人才含量’是发展新质生产力的‘关键增量’。”无锡学院党委书记杨建新表示，学校将持续深化人才发展体制机制改革，让青年科技人才充分涌流，为高水平应用型大学建设夯实“人才底座”。

（记者 苏雁 杜倩 通讯员 周爱炳 陈静）

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