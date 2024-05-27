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北京建成120个家校社共育咨询室 呵护学生心理健康

2024年05月27日12:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月27日电 （记者孙竞）26日，“学生心理健康教育：学校家庭社会共同的责任”研讨暨培训会在首都师范大学举办。记者从会上获悉，北京已在16个区建成120个家校社共育咨询室，开展讲座、咨询等活动1.2万余场次，服务学生、家长230余万人次，引导家长树立正确的家庭教育观念，呵护学生健康成长。

2019年，北京在全国率先推动家校社共育咨询室试点建设，致力于提供精准的家庭教育指导服务，解决家庭教育指导“最后一公里”难题。北京市关工委副主任、北京教育系统关工委主任张雪指出，要进一步发挥家校社共育咨询室的作用：整合各方资源，建强专兼结合的心理咨询工作队伍；加强理论和实践研究，为教育决策提供有力支撑；注重调研指导，整体提高咨询室规范化建设水平；开展培训研讨，提高指导者专业化水平。

“当前，学生的成长环境较以往更加复杂，解决青少年心理健康问题呼唤新认识、新路径和新方法，需要更加注重学校、家庭、社会的协同。”北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕指出，要推动建立学校家庭社会协同配合、同向同行的心理健康工作体系：一是全员参与，尤其是“五老”介入参与构建新型教育关系；二是全学段规划，分层分类开展心理健康教育；三是全领域开展，将心理健康教育融入德智体美劳教育各环节；四是全链条构建，坚持预防为主，关口前移，家校社联动治“未病”，建立健全心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置的心理健康工作体系；五是全方位、全场景，形成心理健康教育工作合力，打通卡点堵点，让优质心理健康教育要素充分流动，促进学生健康成长。

北京市关工委主任梁伟表示，要进一步创新实践，以家校社共育咨询室建设为抓手，助力学生身心健康全面发展。一方面，要推动家校社在互信基础上共同承担起孩子心理健康的责任，协力解决孩子成长过程中遇到的困惑和问题；另一方面，要进一步统筹多方资源，链接各种渠道，发挥协同效应，与学校合作、给老师支持、为家庭服务、促社区联系，争当创新家校社协同育人机制的示范者、引领者。

分会场上，聚焦“学生心理健康——学校主导的教育行动”“学生心理健康——家庭教育指导的行动”“学生心理健康——社区支持育人的行动”三个主题开展研讨，29个家校社共育咨询室代表现场发言，分享经验。

据悉，本次会议由北京市关工委、北京教育系统关工委、首都师范大学联合举办，旨在全面落实新时代学生心理健康工作专项行动计划要求，完善健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系，构建学校、家庭、社会和相关部门协同联动的学生心理健康工作格局，健全学校家庭社会协同育人机制，推进高质量教育体系建设。

(责编：李依环、熊旭)

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