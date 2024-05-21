原标题：中新教育 | 广西大力推进职业教育 力求“一技在手，一生无忧”

“广西着力构建产教集聚融合示范区，已逐步形成面向东盟的职业教育开放合作特色品牌。”广西壮族自治区党委教育工委副书记、自治区教育厅党组书记、厅长刘友谊5月20日在广西2024年职业教育活动周启动仪式上作上述表示。

广西壮族自治区人民政府副主席李常官(右)出席活动并宣布广西2024年职业教育活动周开幕。陈冠言 摄

广西2024年职业教育活动周启动仪式当日在广西电力职业技术学院举行。本次活动周由广西壮族自治区教育厅等十部门共同主办，广西电力职业技术学院承办，采取线上、线下方式，集中展示广西职业教育的方针政策、发展成果、典型经验以及技能成才的人物典型。本次活动周线下展会共设有146个展位，主题展示主要以声、光、电等实物展为主，展区主要包括民族文化传承和特色美食等8个主题。

广西桂林技师学院学生在活动周线下展会现场制作灌阳油茶。陈冠言 摄

刘友谊在致辞中介绍，今年职业教育活动周的主题是“一技在手，一生无忧”，目的是持续弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造持续关心支持职业教育的良好氛围。办好职教活动周，可以引导和激发更多人员关心职教、参与职教、发展职教的良好局面。

刘友谊表示，广西在加工制造、高速铁路、现代物流、电子商务、旅游服务、养老托幼等快速发展行业的新增从业人员中，70%以上是区内职业学校培养的毕业生，有力支撑了广西产业体系建设。广西职业教育要落实立德树人根本任务，把握职业教育人才培养方向，培养有理想、有情怀、有素质、有能力的高素质技术技能人才，真正实现“一技在手，一生无忧”，更好服务中国—东盟命运共同体和新时代壮美广西建设。

据悉，今年是职业教育活动周开展的第十年。十年来，广西职业教育活动周已成为贯彻落实全国职业教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》的重要举措，成为广西全区各地宣传展示职业教育的重要窗口，成为营造全社会关心支持职业教育改革发展良好氛围的重要平台。此次活动周广西各地将围绕主题开展系列活动，全方位展示职业教育取得的成果。（林艳华 陈冠言）

(责编：李昉、孙竞)