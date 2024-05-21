中国地质大学（北京）成立美丽中国研究中心。校方供图

人民网北京5月21日电 （记者李依环）中国地质大学（北京）美丽中国研究中心揭牌仪式暨学术研讨会19日举行。来自北京大学、浙江大学、北京航空航天大学、北京师范大学、北京化工大学等高校和科研院所的专家、学者及行业代表现场参会。

据悉，研究中心由中国地质大学（北京）联合中国自然资源经济研究院、中国地质科学院矿产综合利用研究所、中国地质调查局国际矿业研究中心、中国地质调查局南京地质调查中心、自然资源部海洋发展战略研究所等单位共同成立，旨在培育和催生新的学科和学术增长点，产出一批服务国家需求的重要成果，推动有地大特色的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系构建等。

自然资源部科技发展司司长姚华军表示，当前，我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程上，对自然资源利用、生态环境保护提出了更高要求。科技发展司将积极支持研究中心开展理论探索和实践，助力学校在“美丽中国”研究领域增强话语权，产出一批服务美丽中国建设的重要成果，为推动人与自然和谐共生的中国式现代化新征程中作出新的更大贡献。

中国地质大学（北京）党委书记雷涯邻表示，研究中心将进一步完善成果报告和指标体系，注重深入企业实践验证，同时将进一步凝练发展方向，组建团队，加强联合，共创品牌，与国内外相关高校、研究机构、政府部门与企事业单位一道，推进科研成果的转化与应用，共同推动生态文明建设事业蓬勃发展。

(责编：李昉、熊旭)