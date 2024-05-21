彭维锋

原标题：【热点思考】以工匠精神筑牢现代化强国根基

在全社会大力弘扬和践行工匠精神，切实提升广大劳动者的价值观念、主体态度、质量意识、技能水平、职业精神和道德品质，具有重大现实意义和深远历史意义。

习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时指出，大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁。我们要把职业教育发展好，要树立工匠精神，把他们的待遇条件保障好。作为中国共产党人精神谱系的重要组成部分，“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神，生动体现了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，是观照中国现实、解答时代问题的马克思主义实践哲学的内在彰显，是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的宝贵精神财富和强大精神动力。

进入新时代以来，以大国工匠和高技能人才为代表的卓越劳动者，以高度的主人翁责任感和历史使命感拼搏奋斗、争创一流、凝心聚力、砥砺奋进，在平凡的岗位做出不平凡的业绩，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，为全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出了重要贡献。在全社会大力弘扬和践行工匠精神，切实提升广大劳动者的价值观念、主体态度、质量意识、技能水平、职业精神和道德品质，夯实广大劳动者投身中国式现代化的共同思想基础，具有重大现实意义和深远历史意义。

要全面认识工匠精神的价值作用。在政治价值层面，大力弘扬工匠精神，有助于巩固发挥工人阶级领导阶级地位和主力军作用，有助于党员干部践行党的宗旨勤勉工作，有助于教育引导广大劳动者听党话、跟党走，有助于强化提升青少年学生的思想政治修养。在经济价值层面，工匠精神契合了贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的客观需求，是加快构建现代化产业体系、实施制造强国战略、实现高水平科技自立自强的重要精神力量。在社会价值层面，大力弘扬工匠精神，有助于营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围，有助于社会主义核心价值观的培养培育，有助于引导广大劳动者爱岗敬业、创新进取。在文化价值层面，大力弘扬工匠精神，有助于坚定对中国特色社会主义文化理想、文化价值的高度自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，实现企业文化和职工文化的发展跃升，促进广大职工改善劳动心态、坚定劳动理想、激发内生动力。

要精准把握工匠精神的科学内涵。工匠精神以马克思主义劳动学说作为理论和逻辑起点，继承发扬了中华优秀传统文化，植根于治国理政伟大实践和社会主义现代化强国的目标愿景。工匠精神本质上体现了人的高度自主劳动，建构起劳动者与劳动价值观、劳动情感态度、劳动对象、劳动过程、劳动目标之间的统一性关系。“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”涵盖了劳动者精神态度、品质追求、自我要求、理想目标四个方面。其中，执着专注是时间上的坚持、精神上的坚守；精益求精是品质上的完美、技术上的完善；一丝不苟是细节上的严苛、态度上的严谨；追求卓越是理念上的创新、目标上的远大。工匠精神既体现了敬业之美的精神原色，又表现了细节之美的品质追求，更展现了创新之美的价值升华，系统解决了如何使劳动更专业、更高效、更科学、更富有创造性的问题，打通了从崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动到科学劳动、高效劳动和创造性劳动的重大飞跃。大国工匠正是依凭工匠精神，精益求精、挑战自我、创新创造、追求完美，不断超越自我，迸发创新的灵感源泉，在熟练掌握行业技术的基础上，善于学习、勤于思考、勇于革新，为行业技艺带来突破性贡献，不断促进生产技艺水平提升，以创新创造精神推进我国制造强国、科技强国、质量强国等重大国家战略，为实现中华民族伟大复兴提供强大创新动力。

要创新弘扬工匠精神的思想路径。第一，工匠人才要发挥模范带头作用。工匠人才是工匠精神的重要创造者，也是工匠精神的示范引领者。要珍惜荣誉、保持本色，谦虚谨慎、戒骄戒躁，自觉加强理论学习、提升技术素质、提高综合素养，为广大职工作示范、当表率。第二，工人阶级和广大劳动群众要见贤思齐。要树立学习目标，立足于国内国外发展大局和个人发展现状，努力向工匠人才学习；要自觉践行社会主义核心价值观，提升劳动品德，激发劳动热情，坚守职业道德；要培养劳动习惯，崇尚劳动、热爱劳动，始终坚持辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。第三，党政工企要提供有力支持保障。要创新体制机制，不断营造环境、搭建平台、畅通渠道、创新方式，采取更多有利于工匠人才成长进步、素质提升、精神彰显的方式方法，让工匠人才在政治上有地位、经济上有待遇、社会上受尊重、文化上有声誉。第四，全社会要形成良好氛围。要强化社会舆论引导，加大宣传力度和广度，提升宣传深度和温度，在创新宣传手段、拓展宣传渠道、丰富宣传载体上下功夫，通过大众化、故事化、时代化、生活化、日常化的讲述方式和内容创造，春风化雨、润物无声。第五，大中小学要深入开展劳动教育。要以弘扬和践行工匠精神为依托，深入推进大国工匠进校园工作，强化提升新时代劳动教育的实效性；将工匠精神贯通大中小学各学段和家庭、学校、社会各方面，融入大中小学，特别是职业院校学生职业核心能力与职业精神培养全过程。

（作者单位：中国劳动关系学院）

(责编：郝孟佳、李昉)