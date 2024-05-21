黄辉

原标题：以职业教育数字化助力学习型社会建设

学习型社会是全民学习和终身学习的社会，其本质上是一个以学习求发展的社会。在数字时代背景下，以职业教育数字化赋能学习型社会建设，满足社会成员多样化、个性化学习需求，是职教战线的使命担当，更是教育强国新征程中不可或缺的重要一环。

现代职业教育体系契合学习型社会建设需求

新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确，建立健全职业学校教育和职业培训并重、服务全民终身学习的现代职业教育体系，既是职业教育功能作用的有机组成，也是学习型社会建设的重要任务和目标。

职业院校管理体制和学校布局与学习型社会特征相适应。我国的职业教育以地市管理为主，职业院校数量多、层次全，提供最接地气的专业教育与培训。职业院校通过校地联动、服务社区，向居民开放图书馆、体育馆、实验实训室等，能够让城乡社区居民共享职业教育资源，成为广大人民群众身边的“技能充电站”。

职业教育专业覆盖广泛，可以有效满足不同群体技术技能学习需求。2021年以来，教育部对接现代化产业体系，一体化设计中职—高职专科—职教本科专业，基本覆盖了国民经济的各个领域。这些专业不仅服务全日制学历教育学生，也是学校开展继续教育的重要依托，为开展各类技术技能学习培训、服务全民终身学习提供了广泛的专业支撑。

职业教育坚持产教融合，保障了不同群体学习和技能训练的有效性。《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》首次标注了97个数字新职业，职业教育紧密对接新产业、新业态、新模式，培养模式灵活多样。这使得职业院校能够面向中小学生开展职业启蒙教育、与高校合作开展专业实训、面向中青年提供技能提升培训、面向老年人开展数字时代生活技能培训，帮助解决各年龄段知识和技能提升问题。

职业教育数字化为学习型社会建设先行探路

近年来，职业教育以资源汇聚、数据联通为重点，以条件硬化、应用优化、质量强化为目标，以建设国家职业教育智慧教育平台为抓手，加速推进数字化转型。

不断优化数字化资源平台。2022年国家职业教育智慧教育平台正式上线，截至目前，该平台共上线专业教学资源库1324个、在线精品课7126门、视频公开课2403门，覆盖专业近600个，总浏览量突破40亿次，构建了使用广泛的专业教学资源应用体系。

不断升级数字基础设施。教育部开展职业院校数字校园建设试点工作，确定324所第一批数字校园建设试点院校，以试点为牵引，鼓励根据学习型社会建设需要，立项数字化建设项目，依托物联网、人工智能等技术推出“数字课程+电子教材”的教学模式，提升职业教育的数字化程度。

持续推进教师数字化转型。国家智慧教育平台开设“暑期教师研修”专题，结合教师队伍建设的重点、教师普遍关注的焦点安排课程体系。精选20余个专题50余课时的课程资源，面向全国职业院校组织开展国家职业教育智慧教育平台应用推广网络培训，提高职业教育战线干部职工数字素养，为服务全民终身学习增强了师资保障。

职业教育数字化如何加速学习型社会建设

一是创新职业教育服务学习型社会建设机制。鼓励地方建立专门数据库，通过智能查找，主动匹配区域和行业需求侧与教育供给侧，搭建能工巧匠与学习者之间桥梁，实现“能者为师”“习者为生”。依托职业学校打造县域全覆盖的数字化职业教育教学点，探索构建基于数字化的虚拟学习社区，加快形成服务学习型组织、学习型社会、学习型大国建设新优势。

二是夯实职业院校面向社会开展全民终身教育的数字化基座。职业学校应加大教学和实训场所的数字化改造，打造适应终身学习需要的开放性校园；围绕专业要求和岗位需求，聚焦日常教学和岗位需要开发使用数字化资源；加快培育职业教育数字化教学新场景，重构人与时间、空间、学习内容的相互关系；建设校本数据中心，汇总教育教学、社会培训、管理服务和网络安全方面数据，持续提升数据治理能力。

三是依托数字化扩大服务各类学习群体的规模和效能。职业院校应以数字化资源、数字化手段提升培训效能，使全民共享数字时代学习型社会的“红利”。如面向高校毕业生、退役军人、农民工、下岗职工等群体，积极开展先进制造业、战略性新兴产业和未来产业等急需的技术技能培训；面向长期失业青年、零就业家庭成员、农村留守妇女等群体，积极提供养老育婴、电商快递等需求大、易就业的初级技能培训；面向民族地区边远山区农村青壮年劳动力、广大农民群体等，提供普通话+职业技能培训、农村电商等培训。

四是通过建立健全学习成果认证体系提升学习型社会的获得感。进一步完善职业教育国家学分银行功能，开发基于数字化的“数据字典”“学分认定规则”等学习成果认定与转化标准，明确职业教育线上线下融合教学等新型课堂标准、虚拟仿真实践基地等技术应用标准，健全数字化学习学分互认机制，探索实现向全民提供可检索、可追溯的学习信息。

五是借助职教“出海”分享中国职教数字化助力学习型社会建设的智慧和方案。以数字化赋能职业教育拓展国际化、绿色化发展新空间，依托鲁班工坊、丝路学院等一批职业教育国际化办学品牌以及“一带一路”共建国家中资企业培训机构，联合开设非学历教育与学历继续教育课程，通过配套集音视频、动画等数字化资源于一体的在线开放课程，丰富资源“走出去”形式，开发VR实训课堂，在突破时空限制的基础上实现跨学校、跨区域、跨国家的传播分享，为全球构建终身教育体系贡献职业教育的中国智慧和中国力量。

（作者系教育部职业教育发展中心副主任）

(责编：郝孟佳、李昉)