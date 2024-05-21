原标题：“厚植特色”育人才 “科技兴粮”任在肩

凌晨四点，武汉轻工大学食品科学与工程专业的大二学生刘晨一早早起床，半小时后就来到学院烘焙室。熬米粥、蒸米糕、烤面包、煮面条……他和同学忙得有条不紊。

“在校期间，志愿服务队同学三天一轮换，赶在七点半之前给环卫工人送去热腾腾的爱心早餐，风雨无阻。我们在礼敬城市美容师的同时，也更加体悟到所学专业的价值。”刘晨一真挚地说。

始建于1951年的武汉轻工大学，是全国最早培养粮食行业专门人才的学校。武汉轻工大学党委书记王立兵介绍，数十年来，学校厚植粮食特色，聚焦“大食品大营养大健康”学科建设方略，在粮油食品绿色制造、粮油质量标准及检测技术、动物营养与肠道健康、绿色饲料与饲料精细加工等方向，形成了独特学科优势，培养各类人才15万余人。

粮油的储运及精深加工，一直是学校深耕的领域。武汉轻工大学食品科学与工程学院院长丁文平告诉记者：“地里种出来的粮食，我们要让它颗粒归仓，少损耗甚至不损耗，尽可能地物尽其用，以资源全利用保障粮食安全。”

“就拿一粒稻谷来说，我们要找到它的最好用途，适合做米饭的做米饭，适合做米线的做米线，再把剩下的米糠榨油，吃干榨净。”丁文平介绍，米糠是稻米加工副产品，其优质蛋白质可与鸡蛋、牛乳相媲美，由它榨成的稻米油是世界卫生组织推荐的三大健康油种之一。

在武汉轻工大学动物科学与营养工程学院院长邱银生看来，大农业观、大食物观视域之下，粮食的内涵早已扩充，改革开放以来人均年原粮消费量下降就是明证，但国民对肉类、蛋白类需求很高，畜牧学研究大有可为，也重任在肩。

据测算，我国谷物、大豆综合饲用占比均已超过50%。目前，我国油料、蛋白的缺口大，需要大量进口。如何让畜禽少吃粮还健康，是他们努力的方向。

双螺杆湿法膨化机、真空干燥机、锤片粉碎机、旋风脉冲吸尘粉碎机组……走进农副产品蛋白质饲料资源教育部工程研究中心饲料加工技术实验室，熟化饲料香气扑鼻而来。不仅如此，武汉轻工大学还建起植物饲料蛋白中试生产线，为科研成果走出实验室、迈上大市场架起了桥梁。

“我们学院的科研团队不仅从饲料着手，比如借鉴粮食加工技术，熟化饲料让动物吃上‘热饭’，降低腹泻率，实现节粮。同时，攻坚畜禽营养调控，改善肠道功能，提升饲料利用率。此外，还开发反刍动物品种资源，参与建设枣阳万头肉牛基地，多养少吃粮食的畜禽品种。”邱银生介绍。

武汉轻工大学教授侯永清领衔的动物营养与肠道健康科技创新团队历时20年，研发的“三丁酸甘油酯”能促进仔猪肠黏膜发育，减少腹泻、水便发生率，提高存活率。产品打破了外资企业垄断，成为国内首个获批的功能性脂肪类饲料添加剂，远销全球20余个国家和地区。

如何让科研成果转化为惠及一方的现实生产力？武汉轻工大学师生们一直在探索。

“以往，要到那儿需要沿着山路坐将近1天的车，但是我们必须去！”说起在恩施土家族苗族自治州开展技术攻关的日子，陈季旺记忆犹新。

专攻液氮冷冻技术的陈季旺，是武汉轻工大学的专任教师，也是湖北省一名科技特派员。他带领团队开发了冷藏富硒虹鳟涂膜保鲜技术，在不改变鱼片食用方式的前提下，有效延长鱼片在4℃贮藏下的货架期，并应用于工业化生产。

富硒冷水鱼、雷竹笋、黄鳝……陈季旺团队研发的分段式液氮速冻新工艺，应用于行业龙头企业原料的低温保鲜，部分产品出口美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区。

与陈季旺一道，2021年至2023年，武汉轻工大学累计派出科技副总44人、科技特派员62人、三区人才60人。

“把论文写在祖国大地上，把成果从书架搬到货架上。”武汉轻工大学校长董仕节表示，学校将发挥70余年扎根行业办学积淀的人才培养能力和科技创新实力，投身“现代农产品加工”等湖北省万亿级地方支柱产业高质量发展，始终将“人才兴粮”“科技兴粮”记在心上、扛在肩上，为保障国家粮食安全贡献力量。

（记者 张锐 通讯员 刘欣然）

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