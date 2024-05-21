人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一种牛奶凝胶可快速缓解酒精中毒

2024年05月21日08:20 | 来源：科技日报
小字号

原标题：一种牛奶凝胶可快速缓解酒精中毒

根据新一期《自然·纳米技术》发表的一篇论文，包括瑞士、西班牙和中国科学家在内的联合小组通过动物实验发现，一种口服的、基于牛奶蛋白的水凝胶或可作为急性酒精中毒的有效解毒剂。

酗酒现象十分普遍，酒精中毒每年可导致数百万人死亡。如2016年，就有300万例死亡由酒精造成。当前已有缓解酒精中毒的疗法，但通常是通过静脉注射，而且一般只能暂时针对恶心和头疼等症状进行缓解。有些疗法还可能导致乙醛积聚，损伤人体器官，因此迫切需要临床策略来减少酒精中毒的短期和长期有害影响。

包括瑞士苏黎世联邦理工学院、中国农业大学等几家机构在内的国际联合小组，此次开发了一种口服凝胶解毒剂形式的解决方案，并在小鼠中进行了测试。这些凝胶用β-乳球蛋白制成，是一种大量存在的乳清蛋白，是奶酪制作过程中的食品级副产品。

为了催化酒精氧化，研究人员生产出纳米级的单位点铁锚定β-乳球蛋白原纤维，以模拟天然辣根过氧化物酶的配位结构，这种酶能分解体内的酒精。他们在小鼠中测试了这种凝胶，发现它能保持稳定、耐受消化环境并持续降低动物血液中的酒精水平，同时避免额外积累有毒的乙醛。

虽然这些研究是在实验室环境中以小鼠为对象进行的，但研究人员指出，其酒精解毒能力有潜力转化到临床应用。

（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部