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重庆永川：百名博士授课中小学

2024年05月21日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：重庆永川：百名博士授课中小学

　　 “为什么我们都知道，放学回家了有饭吃？出门在外，怎么解决吃饭问题？”

　　 在重庆市永川区兴龙湖小学星期五的《生活经济学》课堂上，孙露晞一边播放图片和视频，一边和同学们探讨。答案自然是五花八门，不过孙露晞很满意。她一边画着连接线一边讲解：“东西不够，涉及供求理论；相互依赖，涉及制度理论和协同理论。大家看，经济学并不神秘，我们每天都在跟它打交道。”

　　 本硕博都就读于北京大学的孙露晞，现在是重庆大学青年教师，《生活经济学》是她为永川一些中小学开设的系列讲座课程之一。“前前后后讲了20多节课了。”孙露晞说，“只要能挤出时间我就愿意来。”

　　 像孙露晞一样毕业于名校、就职于高校，也像她一样乐意走进永川各中小学校的博士，现在已经有100多位，还有12位博士被聘为中小学的科研副校长。这背后，是永川“建设区域高质量课后服务教育体系”的探索。永川区教委主任中意说，永川约30%的城区学校、约80%的农村学校缺乏科技类师资，约25%的城区学校、约80%的农村学校缺乏相应的课后服务资源。推动“百名博士走进中小学校园”，目的是探索利用高校优质教育资源提升课后服务质量，强化学校教育主阵地作用，进一步优化教育生态，有效缓解家长焦虑情绪，满足学生个性化需求，促进学生健康成长、全面发展。

　　 永川的探索得到了一些高校的积极响应。据重庆文理学院人事处副处长黄华介绍，学校一方面向中小学开放本校的科普基地，一方面出台政策鼓励教师开展社会服务。在学校配套政策引导和激励下，全校共有100多个团队申请参加“百名博士走进中小学校园”，经过专家评审后择优向永川推出了首批40个团队。

　　 永川依托高校优质教育资源，构建了“行政主导－高校引领－教研支撑－中小学主体”的课后服务区域整体推进新机制，创建博士课后服务活动课程创新基地、教研工作坊、“名师课堂”和“专递课堂”等，探索课后服务“一校一案、一校一品”。区教委再将各个学校的精品案例纳入案例资源库，以微课程、电子教案、课程资源包等形式推送给全区中小学共享。截至今年4月，永川已建成区级精品课后服务课程121门、精品课后服务活动课例50节，全区95所中小学都建立了“一校一品”课后服务课程体系。

　　 永川中学文昌校区面向学生、教师和家长，分别开设了博士专题讲座、博士进课堂、博士主题沙龙、博士教研活动和博士家长课堂。“我最喜欢上《神奇的无人机》，不仅讲无人机的构造和用途，还能让我们自己操作。”文昌中学初一学生蒋麟轩说。

　　 “高校博士走进中小学校园，实际上是高等教育和基础教育的有效联动，让我们再次感受到了科研的魅力和力量，也能激发学生对学术的渴望和追求。”文昌中学党支部书记郭咏梅说。

　　 （记者 张国圣）

(责编：李昉、郝孟佳)

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