记者5月20日从教育部获悉，为抢抓就业工作冲刺关键期，教育部部署各地各高校于5月至8月开展2024届高校毕业生就业“百日冲刺”行动。

“百日冲刺”行动以“千方百计拓岗位 提速增效促就业”为主题。其间，将开展“就业促进周”聚力行动，通过各地各高校集中组织大规模校园招聘、政策宣传、访企拓岗、供需对接等主题活动，加快推动2024届高校毕业生就业工作进程。

此外，行动期间，各地各高校将持续深入开展“高校书记校长访企拓岗促就业专项行动”，有针对性地拓展市场性就业岗位；依托国家大学生就业服务平台集中开展“24365校园招聘服务”系列专场招聘，持续加强就业岗位的互联共享和精准推送，举办“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生”“民营企业招聘月”等招聘活动。

根据教育部部署，各地各高校要持续完善就业帮扶工作机制，对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、残疾等就业困难毕业生按照“一人一档”“一人一策”建立帮扶工作台账，做好精准有效帮扶，动态跟踪求职进展。（记者王鹏）

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