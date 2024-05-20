人民网北京5月20日电 （记者郝孟佳）15日至19日，2024“黄河风采 天地之中”沿黄九省少年儿童校内外教育协同创新研讨活动在郑州举办。

会议现场。主办方供图

中国儿童中心党委副书记、主任苑立新指出，要发挥学校教育和校外教育各自优势和作用，丰富校内外课程和活动中的本土元素，持续加强学校之间、校内外之间的教师交流、学习和借鉴。要依托沿黄九省校内外协同创新平台建设，充分发挥在地文化资源优势，汇聚校内外优秀教师力量，共同打造一个充满活力、富有创新精神的教育环境。

河南省教育厅党组成员、副厅长刘林亚表示，要想培养具有创新精神、实践能力的学生，学校教育就要打破学科间的壁垒，为学生提供将知识融会贯通、综合运用，并创造性解决问题的机会。要培养学生对世界永葆好奇的探索精神，发现自然科学中隐匿的关系与规律，具备整体看世界的视野、观念和方法。

在主旨发言环节，教育部长江学者特聘教授、北京大学教授郇庆治以“对黄河文化的生态意涵与国际传播”为题进行分享。他提出，黄河文化的生态意蕴既在于黄河拥有的气象万千的自然生态景观，还在于当代生态文明建设所赋予它的时代意涵。

山东省教育科学研究院党委委员、副院长薄存旭以“黄河文化的教育活态转化与发展”为题进行分享。他指出，要聚焦黄河文化的核心要素，从不同角度和维度推进黄河文化育人的协同育人机制，开发和实施高质量的黄河文化育人课程，有机融入校园文化建设，把黄河流域生态保护和教育高质量发展战略落地落实。

为宣传普及《黄河保护法》，助力少年儿童深入了解黄河、传承黄河文化、增强黄河保护意识，会上还启动了“少年黄河说”系列活动。

据悉，此次活动由中国儿童中心、中国教育学会少年儿童校外教育分会、河南省基础教育课程与教学发展中心等单位共同主办，共有超过600位校内外教育管理者、教师代表参与现场交流。

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