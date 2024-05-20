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香港：积极作为 广纳贤才

本报记者 王 尧 陈 然
2024年05月20日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为在“机遇汇人才博览展”现场，求职者与业界代表交谈。
　　陈 然摄

　　会场内，世界知名大学的学者交流灼见，探讨如何吸引和培育人才；展位旁，求职者与业界代表相谈甚欢，希望携手打开机遇之门；电脑前，居于海外的专业人士发起实时对话，向心仪企业了解最新资讯……

　　“香港·全球人才高峰会”日前在香港会议展览中心举行，吸引约4900人现场参与，网上直播观看人次超过13万；期间，与高峰会同步举行的“机遇汇人才博览展”则有逾8600人次入场，数字超出预期。这是本届特区政府首个以人才为主题的国际论坛和展览会。

　　积极谋划布局、主动“筑巢引凤”，香港正敞开怀抱，广揽五洲四海贤才。梦想起航，就在此时此地。

 

　　一座孕育人才的城市

　　“香港是与世界接轨的经济体，能孕育全球人才茁壮成长。”在高峰会现场，香港特区行政长官李家超向海内外发出邀约，“在‘一国两制’下，香港拥有多方面优势。国际一流的营商环境、简单低税制、高度开放和国际化的市场，资讯、资本、货物和人员自由流动，这些都是吸引人才来港寻求世界级工作机会和美好生活的要素。”

　　香港是亚洲唯一拥有5座全球百强大学的城市，而根据最新的QS世界大学排名，香港高校还拥有世界排名前十的大学学科，涵盖不同专业。

　　“香港在学术研究领域信誉良好、优势独特，可重点吸引年轻学者来港从事科研工作。”英国剑桥大学副校长大卫·卡德维尔说，“更重要的是，香港是中国的一部分，背靠拥有庞大人口和资源的粤港澳大湾区，相信其人才市场的发展潜力巨大。”

　　在瑞士洛桑国际管理发展学院发布的《2023年世界人才报告》中，香港人才竞争力水平在亚洲地区高居第二。

　　“这表明香港是全球人才奋斗逐梦的理想之城。”来港出席高峰会的国家人力资源和社会保障部部长王晓萍致辞时说，期望更多海内外英才可在港大展宏图、兴业乐业，为建设更加美好的香港增智赋能。

　　一片大有可为的沃土

　　“香港充满活力，我和家人都爱上了这里”“时刻跃动的艺术活动激发了我的创意”“没有语言障碍，到处都是新机遇”……在香港特区政府人才服务办公室最新制作的宣传片中，已定居香港的国际高端人才纷纷表达对香港的热爱。

　　自2022年底以来，香港特区政府推出一系列针对全球高才、优才、专才的人才引进计划，截至今年4月共收到约29万份申请，超过12万人已经抵港。

　　罗伯特·雷就是其中之一。2023年中，罗伯特举家从新西兰移居香港，目前他负责仲量联行在大中华区的投资业务，妻子从事资产管理工作，两个孩子则在国际学校接受“两文三语（两文为书写中文、英文，三语为讲广东话、英语、普通话）”的优质教育。提及新生活，罗伯特赞不绝口，“香港是联通中国内地和世界不同经济体的重要桥梁，这里的优势无可比拟。”

　　“世界各地的青年高知人才正在香港集聚。”香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡向记者介绍重点引才项目“高端人才通行证计划”时表示，在工作经验少于3年的年轻申请者中，约有75%毕业于海外名校，包括美国、澳大利亚和英国等，“这一数字反映出香港对国际人才具有极大的吸引力”。

　　5月6日，新质企业家联合会在香港成立，旨在集合人工智能、高端制造、生物科技等领域企业，发挥协同效应，共同推动香港加快发展新质生产力。

　　栽下梧桐树，引来金凤凰。香港欣欣向荣的发展和日益优化的环境，将不同背景的优质人才汇聚于此；同时，各类人才在工作中不断迸发创造力，令这片大有可为的沃土焕发生机，又吸引更多人才慕名前来。

　　“未来，我们将重点面向东南亚和欧洲招揽人才。”孙玉菡说，特区政府热切期待各行各业的人才走进香港、走进中国内地，抓住机遇，成就梦想。

　　一个舞台广阔的湾区

　　“香港这座高度国际化的城市令我开拓了眼界，找准了职业发展方向。”通过“输入内地人才计划”来港发展的湖北女生李宛竹，目前是恒基兆业地产集团资讯科技部的员工，主要参与公司内部程序和网页开发工作。曾在不同外企任职的她最欣赏香港的独特地位，“香港不仅是国际人才枢纽，也是国家人才门户和大湾区人才高地，这里有广阔的舞台让我大展身手。”

　　加强人才交流合作、促进人才互融互通，香港作为粤港澳大湾区中心城市，正在积极打造全方位、全要素的人才生态。

　　年轻的建筑师凯勒·埃文斯是土生土长的英国人。几年前，他因一个工程项目需要短暂来到香港工作数月，期间还多次往返广州与合作伙伴洽谈对接。良好的治安环境、便捷的跨境交通以及丰富的餐饮文化，令凯勒对这座美丽的东方之城心生向往，而香港所处的粤港澳大湾区，也让他看到了新的机遇。

　　“我已经开始着手申请签证了，希望很快有好消息！”目前身处英国的凯勒对即将到来的香港生活满怀憧憬。他期望借助香港的独特优势，深入庞大的内地市场，以自身所长成就一番事业。

　　“相信香港与大湾区各兄弟城市将继往开来，完善大湾区人才引进、培养、流动等方面的战略布局，加快建设大湾区人才高地，为国家高质量发展作出新贡献。”香港特区政府政务司司长陈国基表示。

　　（本报香港5月19日电）

(责编：李昉、郝孟佳)

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