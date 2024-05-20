原标题：河南郑州：为中小学教育插上信息化“翅膀”

“平板电脑上有很多学习功能与学习资源，课上帮助我跟紧老师，课下帮助我自主学习探索。现在使用了一年多，我的自主学习能力有了很大提高。”近日，在河南省郑州市金水区文源小学，六一班学生刘诗钰向记者谈起了自己在智慧课堂中的收获。

近年来，郑州市金水区以教育信息化引领教育现代化，深入推进信息技术与教育教学融合创新，加快推进教育数字化转型全场景实践，为辖区内中小学教育插上信息化“翅膀”。

近年来，文源小学依托信息技术手段，探索新型课堂教学模式：课前完成分析学情、制定目标、优化内容三个任务；课中设置创设情景、组织互动、引导过程、预设拓展、评价学习五个环节；课后组织收集数据、反馈调整两个活动。

文源小学积极拓宽信息化应用场景。在“小水滴融媒体中心”“红领巾广播站”，师生利用信息化手段拍摄制作宣传作品；在“源创AI”社团，学生在一个个创意中学习应用人工智能知识……

“每一次测评后自动批改生成的大数据，可以为每个学生定制个性化学习手册，学生们会更加明确自己存在的问题，收到相应的分析与巩固题目。”郑州冠军中学九年级英语教师汪欢在该校开展的系列信息化应用培训中熟练掌握了智慧课堂融合应用。在她看来，技术手段的运用不仅让教学更加精准有效，也减轻了教师的负担，“让我们可以有更多时间集中于教学方法提炼等教研工作”。

“下一步，我们将围绕‘数据驱动、共建共享、均衡发展、精准施策’的目标，不断深入探索教育数字化转型由技术驱动向育人为本的改变，形成‘互联网+教育’供给新模式和数字化教育治理新模式。”金水区教育局党组书记、局长孔之见表示。

（记者 丁艳 通讯员 罗一琛）

(责编：李昉、郝孟佳)