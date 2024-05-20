原标题：多所高校博物馆共启网络主题宣传活动

为充分发挥场馆育人功能，在高校思政类公众号重点建设项目组、中国大学生在线的指导下，南京航空航天大学联合长江教育创新带12个省市的高校和12所博物馆，携手开展“探寻长江文明 坚定文化自信”网络主题宣传活动，共筑长江文明，坚定文化自信。

各个高校、博物馆于18日上午9点同时在各自官方微信和微博上推送精彩内容，展示12所高校和地方博物馆特色。

作为此次活动的主发起学校，南京航空航天大学于2023年6月6日在全国率先推出“文化传承·南航行动”长江文明系列思政公开课，与长江沿线20座博物馆共同成立“长江教育创新带优秀传统文化思政大课联盟”，并开设“长江文明系列讲座”公共选修课，至今已邀请8位沿线博物馆长进校园授课。

“一个博物馆就是一所大学校。作为一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性大学，我们希望通过举办各类活动丰富学生的人文素养，促进学生的全面发展，培养堪当民族复兴大任的时代新人。长江教育创新带文化大讲堂和网络主题宣传活动的实施，有利于进一步调动社会资源参与打造思政课大平台，建设特色化、专业化的‘大师资’体系。”南京航空航天大学党委书记甄良表示。（记者苏雁）

(责编：李昉、郝孟佳)