人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

多所高校博物馆共启网络主题宣传活动

2024年05月20日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：多所高校博物馆共启网络主题宣传活动

为充分发挥场馆育人功能，在高校思政类公众号重点建设项目组、中国大学生在线的指导下，南京航空航天大学联合长江教育创新带12个省市的高校和12所博物馆，携手开展“探寻长江文明 坚定文化自信”网络主题宣传活动，共筑长江文明，坚定文化自信。

各个高校、博物馆于18日上午9点同时在各自官方微信和微博上推送精彩内容，展示12所高校和地方博物馆特色。

作为此次活动的主发起学校，南京航空航天大学于2023年6月6日在全国率先推出“文化传承·南航行动”长江文明系列思政公开课，与长江沿线20座博物馆共同成立“长江教育创新带优秀传统文化思政大课联盟”，并开设“长江文明系列讲座”公共选修课，至今已邀请8位沿线博物馆长进校园授课。

“一个博物馆就是一所大学校。作为一所具有航空航天民航特色、以理工类为主的综合性大学，我们希望通过举办各类活动丰富学生的人文素养，促进学生的全面发展，培养堪当民族复兴大任的时代新人。长江教育创新带文化大讲堂和网络主题宣传活动的实施，有利于进一步调动社会资源参与打造思政课大平台，建设特色化、专业化的‘大师资’体系。”南京航空航天大学党委书记甄良表示。（记者苏雁）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部