原标题：青少年与航天员“天地共养”斑马鱼

5月19日，参加活动的青少年展示自行设计研制的可供4条斑马鱼生活一个月的地面小型密闭水生生态系统。中国科学院空间应用工程与技术中心供图

2024年度“天地共播一粒种——青少年与航天员一起养斑马鱼”科学教育活动19日在中国科学院空间应用工程与技术中心启动。记者在启动仪式上了解到，中国空间站小型受控生命生态实验组件自4月26日由航天员转移至问天舱生命生态实验柜并开展实验以来，已在轨稳定运行24天，4条斑马鱼目前状态良好。

当天，中国科学院水生生物研究所研究员王高鸿、上海技术物理研究所研究员郑伟波、空间应用工程与技术中心研究员仓怀兴详细讲解了空间站空间生命科学实验，特别是随神舟十八号飞船上行的“空间先进水生生保系统关键技术研究”实验科学目标和运行情况，并详细介绍了4条斑马鱼的生长情况。

据介绍，航天员已经成功开展了两次水样样品采集和1次鱼食盒更换操作，发现斑马鱼在微重力下表现出腹背颠倒游泳、旋转运动、转圈等定向行为异常现象。后续，科学家将利用返回的回收水样、鱼卵等样品，结合斑马鱼空间运动行为视频等，开展空间环境对脊椎动物生长发育与行为的影响研究，同时为空间密闭生态系统物质循环研究提供支撑。

“天地共播一粒种——青少年与航天员一起养斑马鱼”活动由中国科学院学部工作局、教育部基础教育司主办，中国科学院空间应用工程与技术中心承办，旨在充分发挥空间站科技资源优势，为青少年搭建科学探究、科学实践平台，在青少年心中种下科学的“种子”，激励广大青少年追寻“科学梦”“航天梦”。按照活动规划，参加活动的青少年自行设计研制可供4条斑马鱼生活一个月的地面小型密闭水生生态系统，并对斑马鱼、水藻生长进行科学观察。

（记者陆成宽）

(责编：郝孟佳、李昉)