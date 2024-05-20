原标题：在科普“盛宴”中点燃科学梦

5月18日，在中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所，市民参观全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）的模型。新华社记者 周牧摄

5月19日，中国科学院动物研究所国家动物博物馆的动物专家为公众讲解动物知识。记者 洪星摄

衣服像荷叶一样滴水不沾，背后有什么科学原理？“奋斗者”号从万米海底上浮，有什么“秘密武器”？《流浪地球2》里的最酷科技——硅立方浸没液冷计算机到底长啥样？

这些问题都可以在中国科学院第二十届公众科学日活动中找到答案。5月18日至19日，中国科学院百余个科研院所和院属高校“打开大门迎客人”，开放国家级科研场所，组织“硬核”科普活动，为公众奉上了精彩纷呈的科普“盛宴”。

沙塔蠕虫盖房记、不怕水的纸、白色污染特务、仿生魔法学院……中国科学院理化所“魔术一条街”成为小朋友们欢乐的海洋，30余个科学互动实验在这里上演，内容涵盖了低温技术、光化学、仿生材料、激光技术等多个学科。从硬核技术展品亮相到科学家与公众零距离交流，从科学实验秀到科普音乐剧，理化所的活动营造了科学日的浓郁氛围。

在中国科学院自动化所，由该所自主研发的CasiaHand系列仿人五指灵巧手，吸引了众多观众驻足围观，并参与互动。灵巧手模仿人手的形态、尺寸、结构，以及触觉感知、驱动原理等，最终达到了接近人手的灵活性，可以帮助和代替人类完成许多操作任务，可应用于科研、服务、特种、工业等多种领域。

“妈妈，没有水，小鸭子是怎么游起来的？”在中国科学院过程工程所，科研人员现场演示了一种神奇的教具——流化床。当流化床内的气路打开后，床内的细沙粒会在气流作用下，像水一样流动起来，里面的小黄鸭仿佛在“水面”嬉戏。在这里，爱科学的小朋友们穿上实验服、戴上实验手套，成为小小科学家，认认真真地动手做起了科学实验。

从“分子裁缝”到“冰花绽放”，再到“闪耀星尘”……在中国科学院化学所，一系列寓教于乐的科学互动实验和游戏，让化学知识不再遥远，而是变得触手可及，充满乐趣。科学小实验和游戏吸引了众多小朋友围观参与，他们不仅动手实验，还连连发问，探究实验背后的科学原理和科学知识。

2023年，备受瞩目的《流浪地球2》上映，太空电梯、行星发动机等前沿科技让观众大饱眼福。片中扮演“未来航天中心计算机”的硅立方浸没液冷计算机模型在中国科学院计算所对外展示，吸引了众多观众打卡留念。此外，计算所还向公众科普展示了“一生一芯”计划、最新一代龙芯、寒武纪智能芯片等10多项科研成果。

在中国科学院物理所，院士讲座为公众科学日活动惊艳开场。中国科学院院士王玉鹏以《物理的功能》为题，深入浅出地讲解了物理学作为基础学科的重要性，以及凝聚态物理的丰富内涵。讲座不仅激发了公众对基础科学研究的兴趣，也提升了大家对科学的认识。

物理所携手B站（哔哩哔哩）打造的趣味科学线下展也同时亮相，观众只要对准屏幕、按下拍照键，就可以通过人工智能生成以真人为原型的漫画形象照。

本届中国科学院公众科学日的主题为“砥砺二十载 科学新征程”。自2005年起，中国科学院公众科学日活动已经连续举办20年。

“20年来，科研人员由被动上阵转为热情参与，观众从走马观花到流连忘返，活动从寥寥数千人线下参与至上亿人次的线上相聚，中国科学院公众科学日活动已经发展成为参与度高、范围覆盖面广、社会影响力大的全国性品牌科普活动，成为公众了解科技进展、与科学家交流的重要渠道，传播科学知识的重要平台。”中国科学院学部工作局三级职员周德进说。

（记者 陆成宽）

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