浙江乐清市北白象镇茗西学校，学生们在学习舞龙。

茗西学校供图

河北石家庄市栾城区西营乡中学，学生正在上课。

李明发摄

四川广元市昭化区卫子初级中学校园俯瞰。

广元市昭化区委宣传部供图

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农村寄宿制学校在巩固提高义务教育普及水平方面发挥了重要作用。近年来，各地着力推进农村寄宿制学校建设，加快补齐短板，改善办学条件，努力提升教育水平。记者深入河北、浙江、四川三地，观察当地在提升师资力量、改善办学条件等方面的积极探索，探讨农村寄宿制学校如何更加有力托举乡村孩子的读书梦，为乡村学生提供公平而有质量的教育。

河北石家庄市栾城区西营乡中学

师资力量增强

课堂活力十足

本报记者 邵玉姿

“看完了视频，哪位同学来说说感受？”河北省石家庄市栾城区西营乡中学初三（8）班的课堂上，语文教师刘晨曦正使用智能教学设备“电子白板”带领学生们一起学习《出师表》。

西营乡中学是栾城区一所农村寄宿制学校，全校共有24个班、1220名学生。“别看咱们是乡镇学校，教学‘软实力’可大有看点。”西营乡中学校长尹志辉介绍，全校80余名教师有1/3以上拥有“市级名师”“区骨干教师”等称号。

师资力量是提高教学质量的关键。为补齐乡村学校教学短板，近年来，西营乡中学通过“结对子”“以老带新”“以强带弱”等方式，打造青年教师培育机制。同时，坚持“请进来”和“走出去”结合，定期邀请专家学者来学校开展讲座，组织教师参加校外培训讲课，开阔教师视野，提升教学水平。“在骨干教师的示范带动下，年轻教师成长得很快。他们富有工作热情，授课方式新颖，受到学生欢迎。”尹志辉说。

刘晨曦今年29岁，2020年大学毕业后回到家乡，成为西营乡中学的一名教师。“学校对年轻教师很重视。日常工作中不仅有老教师‘引路’，还能参加各种讲座、培训。几天前，我刚参加了省里组织的语文学科培训，听完专家分享后，教学思路清晰了不少。”刘晨曦说。

师资力量足，教学质量好，学校的生源也有了保障。尹志辉说，现在随着学校设施的更新和师资力量的加强，学生能就近享受到优质的教学资源。2020年以来，西营乡中学平均每年增加学生150余人。

西营乡中学是栾城区促进城乡教育均衡发展的一个缩影。栾城区在教师招聘、人才培育、职称评定等方面持续向农村倾斜，不断补足乡村师资力量，激活乡村教学活力。

“去年全区共招聘230余名乡村教师，着重为乡村师资力量短缺的学科补齐了教师。”栾城区教育局党组成员苏增海介绍，栾城区通过推进校长教师跨校交流、校际交流、下乡支教等制度，促进薄弱学校和优质学校师资均衡配置。此外，栾城区还在“国培计划”等教师培训项目中重点向农村倾斜，3年来培训乡村教师6700余人次。

“下一步，我们将坚持城乡一体、全域协同的理念，继续盘活教育资源、强化师资建设，有效促进教育人才向农村基层流动，促进城乡教育均衡发展。”苏增海说。

浙江乐清市北白象镇茗西学校

课程有声有色

学习寓教于乐

本报记者 窦瀚洋

操场上，学生们拿起色彩各异的舞龙道具，分成两队一字排开，两条长龙随之舞动起来。伴随着欢声笑语，大伙一起奔跑、跳跃……在浙江省乐清市北白象镇茗西学校，舞龙课是孩子们最期待的体育课。

体育课为什么学舞龙？学校体育老师王祥说，茗西学校是全国舞龙舞狮中小学示范学校，像这样的舞龙课程已经开展了8年。“舞龙融合了跑步、武术、音乐、美术等不同内容，各年级学生每周都有一堂这样的特色体育课。”王祥说。

王祥介绍，舞龙教学采用理论学习与实践活动相结合的形式，不同年级的舞龙课也有所侧重，低年级学生着重学习文化知识和基本动作，高年级学生则侧重多人协作，动作难度也有所升级。

茗西学校四面环山，是方圆5公里内唯一一所寄宿制学校，覆盖周边9个村，共有12个班级约300名学生。尽管地处偏远，这里的特色课程却办得有声有色。

舞龙不只体育课上有，经过精心编排动作、配乐，舞龙还成为学校大课间活动的内容。“从2016年开始，我们立足本地人文资源和龙灯游艺传统民俗，整合地方课程、综合实践活动等内容，打造了舞龙、陶艺等系列‘龙腾’课程。”茗西学校校长杨谊说，有趣味又接地气的课程，让孩子们学得更快也更轻松，其中舞龙课程还入选了浙江2023年基础教育精品课。

在杨谊看来，充满特色的教育理念带给孩子们的改变是巨大的，八年级学生周其量就是很好的例子。“他刚来的时候还很腼腆，现在则勇于展现自己，学习也很有劲头。”杨谊说，“好的教育，首先要培养孩子的自信，而树立自信要从日常点滴开始。”为此，这些年学校致力于“小而优”建设，注重日常课堂教学，打造具有乡村特色的精品课程，为孩子提供展示自我的平台、培养解决问题的能力，激发学生乐观自信、团结友爱、积极向上的精神面貌。

近年来，乐清市把推进乡村“小而优”学校建设列为教育重点工作，以学生发展为重点，聚焦“硬件提质、项目建设、常规管理、师资振兴、育人变革”等五方面，推进乡村教育提质，保障乡村孩子享有公平而有质量的教育。

四川广元市昭化区卫子初级中学

老师也是家长

关怀学生成长

本报记者 王永战

四川省广元市昭化区卫子初级中学的足球场上，呐喊声阵阵。“朱瑞，加油！”带球、传球、掩护、射门，一堂体育课，孩子们玩得不亦乐乎。其中，跑得最快的朱瑞已是大汗淋漓。

每周四下午，总能在足球场上见到朱瑞。卫子初级中学七年级二班班主任邹生平说，朱瑞小时候亲人相继离世，12岁的他由姑姑与舅舅轮流照料，“平时老师同学对他的关心也更多一些”。

亲人的离世让朱瑞备受打击，一段时间里，他上课无精打采，常常在座位上发呆，作业也总完不成。为了鼓励他积极求学，学校开展专题研讨，制定方案。结合寄宿制学校的特点，邹生平当起了朱瑞的“教师爸爸”，对他的学习与生活给予关心。

在大家鼓励下，朱瑞参加了男子足球社团。依托寄宿制学校“替代服务”项目，朱瑞在假期也可以留在学校，由老师同学陪伴，并获准减免全部费用。朱瑞日渐开朗活泼，已是足球场上的“小明星”。

昭化区的农村留守儿童较多。近年来，当地积极推进寄宿制学校建设和学生营养餐改善，加大学生服务队伍建设，已实现全区农村中小学寄宿制全覆盖。当地还探索实施“替代服务”，即留守儿童可以在学校寄宿，由老师“替代”家长进行生活指导、学业辅导、心理疏导和活动引导，帮助学生更好成长。

卫子初级中学共有207名寄宿生享受学校的“替代服务”。宿舍里，被子折叠齐整，洗漱用品摆放有序，淋浴设施和热水等一应俱全。在宿舍的另一侧，卫子初级中学乡村少年宫引人注目。少年宫设有书法、美术、乐器演奏等活动项目，孩子们可以根据兴趣爱好，在寄宿期间自由选择。

卫子初级中学校长史小红介绍，学校每周会有9个兴趣小组开展活动。星期天、节假日，享受“替代服务”的孩子还可以根据自己的爱好，在老师的引导下自主开展兴趣活动。

2024年春季学期，昭化区中小学寄宿学生达到9659人。“下一步，我们要继续加大寄宿制学校投入，改善提升办学条件。同时，继续做好课后延时服务工作，争取政策支持扩大替代服务面，让孩子们健康成长。”昭化区教育局局长龚贵宏说。

《 人民日报 》（ 2024年05月20日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)