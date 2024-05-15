人民网北京5月15日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，为大力弘扬教育家精神，着力建设高质量教师校长队伍，近日，教育部印发通知部署实施新一期新时代中小学名师名校长培养计划（2024-2027）。根据通知，教育部今年计划依托培养基地，对入选的300名左右优秀中小学教师校长进行为期三年的集中培养。

“双名计划”培养对象为普通中小学、幼儿园、特殊教育学校从事一线教育教学和管理工作的教师和党组织书记、校园长，以及教师发展机构从事教育教学研究并指导一线实践的教研员。同时新增一批高水平综合大学作为“双名计划”名师名校长培养基地，承担培养任务，累计培养基地已达32家。

教育部有关负责人表示，新一期“双名计划”将积极推进名师名校长工作室建设，探索名师名校长培养和引领带动机制，推动名师名校长与区域内骨干教师校长团队合作、共同发展，带动区域内教师校长队伍素质整体提升；将承担教育帮扶任务作为培养的重要内容，在国家乡村振兴重点帮扶县建立实践点，通过驻校支教、线上联合教研、课题共研等方式，建立精准帮扶机制；将数字化融入名师名校长培养的全过程，加强名师名校长的数字化素养和能力培养，在国家中小学智慧教育平台为名师名校长建立线上工作室，吸纳全国教师参加，开展远程备课、线上教研，共享优质教育教学资源。

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