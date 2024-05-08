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“解民生·治学问·育英才”

2024年全国科技小院大会在云南大理举办

2024年05月08日16:56 | 来源：人民网-教育频道
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大会现场。人民网记者 李依环 摄

中国农业大学副校长林万龙主持大会开幕式。人民网记者 李依环 摄

人民网大理5月8日电 （记者李依环）7日至8日，2024年全国科技小院大会在云南大理举行，来自全国200余所高校、科研院所的专家学者、行业代表等近千人现场参会，聚焦科技小院的未来发展等话题展开深入交流。

开幕式上，农业农村部党组成员、中国农业科学院院长、中国工程院院士吴孔明表示，希望科技小院未来进一步把握当前农业农村发展形势，提升服务乡村振兴工作的能力；聚焦“三农”重点工作，精准开展全产业链科技服务；抓牢农业农村科技创新，培养产业和基层发展的急需人才。

教育部学位管理与研究生教育司（国务院学位委员会办公室）一级巡视员唐继卫表示，科技小院已经成为新时代研究生教育教学改革、主动服务国家战略的一个亮丽品牌。要进一步加强统筹规范管理，提高质量，积极探索各具特色的科技小院研究生培养模式，在教育强国建设中发挥更大、更重要的作用。

中国科学技术协会科学技术普及部副部长顾雁峰表示，未来，中国科协将从三方面助力加强科技小院工作。一是高站位谋划、推进科技小院工作；二是用好基层科技组织，持续支持小院建设；三是持续优化科技小院建设环境，为科技小院师生施展才干，建功立业提供良好的研究和生活环境以及保障条件。

会上，《解民生、治学问、育英才——全国科技小院发展报告（2024）》发布。全国农业专业学位研究生教育指导委员会秘书长、中国农业大学研究生院常务副院长郭鑫从初心源起、发展历程、建设成效、建设模式和未来展望等方面对科技小院的历史、成果进行了总结，并对未来发展方向提出展望。

当天，30所高校的50个科技小院获评典型工作案例。同时，大会启动了第二批科技小院讲师团专家聘任工作，中国农业大学资源与环境学院教授王冲等10位科技小院一线指导教师获聘讲师团专家。

大会期间还举行了一场主论坛和三场平行论坛。平行论坛环节，聚焦 “扎根村屯解民生”“立地顶天治学问”“立德树人育英才”话题，来自不同高校的专家学者开展32场专题报告，交流分享科技小院的建设管理经验。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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