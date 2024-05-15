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人工智能如何赋能财经人才培养？首经贸举行专题研讨

2024年05月15日10:49 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月15日电 “新技术快速发展，知识也在不断更新交替，但每一次知识创造都少不了老师们的身影。”日前，在首都经济贸易大学AIGC教室里，一场主题为“人工智能赋能财经类专业人才培养”的 “聚才汇智”专题分享活动如火如荼地进行。

记者了解到，为适应数字化改革，近年来，首都经济贸易大学积极推动人才培养数智化转型，其中，以数字能力为核心的教师数字素养提升是重要内容之一。本次分享会上，聚焦“高校教师如何将人工智能与教育教学深度融合”“如何助力形成新的人机协同课堂教学模式”等话题，多位专家教师现场进行了分享交流。

结合自身运用AI技术开展教学的案例，首经贸工商管理学院副教授张松波认为，教师要充分利用AI做好学情“硬”分析和学情“软”分析，更好理解“00”后学生回答问题的逻辑；充分利用好课程“主”材料和课程“辅”材料，做好课堂切入和课堂讲授，与学生一起创设良好的课堂教学氛围。

“如何通过AIGC教学诊断功能实时反馈和全面量化教师评价，有效提升教学质量和教学效果？” 在《人工智能时代数智化教育教学改革创新实践》专题分享中，首经贸管理工程学院教授刘经纬就如何通过AIGC相关功能有效促进师生交流互动、提升学生利用AI解决新问题能力、开展教师教学诊断等问题分享了体会。

那么，相较传统教学模式，在人工智能时代，师者的角色有什么变化？首经贸经济学院教授李婧认为，过去、现在与未来，师者都不可或缺。在人工智能时代，教师应温故知新、吐故纳新，不仅要勇于拥抱时代之变、探索创新实践，还应始终铭记师严道尊、言传身教的底层逻辑，坚守教书育人的初心使命。

据悉，今年3月以来，首经贸组织开展 “聚才汇智”系列分享活动，邀请多名学者、教师分享成长经历，交流成长感悟，为青年教师职业发展答疑解惑，着力涵养学校 “识才、爱才、敬才、育才、用才”的良好生态。后续，该校还将围绕人才培养数智化转型、数字经济、有组织科研等主题组织开展专题交流。（李依环、实习生张倩蓉）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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