人民网北京5月13日电 （记者孙竞）12日，“一带一路”碳中和能源发展与工程教育高端论坛暨“中国-中亚东南亚工程教育国际合作战略研究”项目启动会在中国石油大学（北京）举办。14位院士和相关领域的专家学者、师生代表围绕创新能源领域特色工程教育国际合作模式、打造碳中和示范性能源领域人才培养高地等进行了研讨交流。

中国工程院院士、油气资源与工程全国重点实验室主任、碳中和示范性能源学院院长李根生从中国石油大学（北京）绿色转型历程、碳中和示范性能源学院建设创新举措、未来发展预期目标等方面介绍了碳中和示范性能源产学研协同育人模式探索与实践。

据介绍，当天启动的中国工程院战略研究与咨询重点项目“中国-中亚东南亚工程教育国际合作战略研究”旨在分析我国及中亚、东南亚国家工程教育发展现状，打造能源特色、科技提升、资源共享的可持续工程教育国际合作新模式，形成面向科技、教育、人才三位一体的工程教育国际合作实施路径和政策建议。

论坛上，北京本科高校产学研深度协同育人平台“碳中和示范性能源产学研协同育人平台”揭牌成立。该平台由中国石油大学（北京）牵头，以服务国家“双碳”、保障国家能源安全为目标，聚焦油气与新能源多能协同、净零排放，整合校企优质资源，共建人才培养体系、共育拔尖创新人才、共管培养全过程、共创碳中和教学资源、共享人才培养和科技创新成果，助力能源行业绿色低碳转型。

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