人民网北京4月1日电 （记者孙竞）3月31日，“重温经典”公益频道“经典进校园·文化共传承”首场活动在中国传媒大学举办。来自北京、上海、天津、浙江、山西、内蒙、西藏、云南、宁夏、青海等10个省市自治区的17所高校约500名师生代表，通过线下线上的方式，与经典电视剧《渴望》的导演鲁晓威和剧中徐月娟的扮演者杨青就如何传承中华文化、创新经典作品进行了交流。

国家广播电视总局电视剧司司长高长力表示，分析欣赏经典优秀作品，对于师生们来讲，不仅仅是专业课，也是生动的思政课。希望“经典进校园·文化共传承”系列活动能够激励广大青年学子品读经典、弘扬经典、致敬经典，赓续传承蕴藏在经典作品里的文化价值和精神力量。

中国传媒大学党委副书记、校长张树庭表示，国产经典影视作品既是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体，也是新时代推动文化繁荣、建设文化强国的宝贵资源。经典作品走进校园，旨在将我国经典影视剧作品引入大学校园，为高校思政教育、文化传承发展注入新的活力，使那些根植中华文明沃土的经典作品，依旧可以为中华儿女坚定文化自信提供深层而持久的驱动力。

活动上，鲁晓威导演回忆了33年前创作《渴望》时台前幕后的故事，并将1990年版大型室内剧《渴望》（50集）导演工作台本孤本捐赠给中国传媒大学传媒博物馆。

据介绍，2月1日，由国家广电总局指导开办的“重温经典”频道正式开播。为进一步推动经典作品面向青少年的传播与普及，“重温经典”频道与中国传媒大学等单位联合策划并推出“经典进校园·文化共传承”系列活动。未来，该系列活动还将持续丰富形式，让更多经典影视剧的创作者、参与者与高校学子深入交流对话。

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