原标题：“重温经典”频道首场进校园活动举办

由国家广电总局指导开办的“重温经典”公益频道31日开启“经典进校园·文化共传承”系列活动。来自北京、上海、天津、浙江等10个省区市的17所高校约500名师生代表通过线下线上的方式，与经典电视剧《渴望》的导演鲁晓威和剧中徐月娟的扮演者杨青就如何传承中华文化、创新经典作品进行了交流。

经典作品走进校园，高校师生共享视听盛宴、共襄文化盛举、共上思政大课，旨在让青年学子感受经典作品的文化魅力，点燃专业梦想，树立文化自信，探索经典作品在高校思政、教学科研等领域实现有效传承和创新发展的新路径。

《渴望》是我国电视史上第一部长篇室内剧，1990年一经播出，便在全国引发了巨大反响。活动现场，鲁晓威在分享中回忆了33年前创作《渴望》这部经典作品台前幕后的细节，他认为，创作一部优秀的作品，其实就是传播一种文化，文化是根植于人物内心的修养,是无需提醒的自觉,更是对知识的传承。

鲁晓威导演还代表《渴望》剧组将1990年版大型室内剧《渴望》（50集）导演工作台本孤本捐赠给中国传媒大学传媒博物馆，以此寄托对文化传承的殷切希望。

据悉，该系列活动还将持续丰富形式，让更多经典影视剧的创作者、参与者与高校学子深入交流对话，让那些跨越时空、经久不衰、承载家国记忆的经典作品所蕴含的文化价值和精神力量、所展现的艺术品格和守正创新精神，融入青少年的德育和美育之中。（记者李蕾、牛梦笛）

(责编：李昉、孙竞)