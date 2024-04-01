原标题：一堂沉浸式传统文化交流课

近日，湖南九嶷山风景区来了一群“特别的游客”，他们体验了舜帝祭典的祈福仪式，聆听了九嶷琴派演奏的《南风歌》，观看了精彩的京剧表演。

这群“特别的游客”是湖南科技学院“一带一路”共建国家的留学生和旅游与文化产业学院的学生，本次活动是该校为这些学生共同打造的一场沉浸式行走的传统文化交流课堂。

现场，中外学生观看了舜帝祭典暨中外交流祈福仪式，他们换上祈福服装，与当地居民一同虔诚祈福。九嶷琴派第四代传承人欧阳平彪演绎了《南风歌》等经典古琴曲目，引领中外学子了解“舜弹五弦之琴，以礼乐来教化大众”的典故。

此外，国粹京剧、独具地方民俗特色的竹竿舞、活泼欢快的土库曼斯坦舞蹈、悠扬婉转的阿尔及利亚歌曲演唱等轮番上演，让中外学子共同感受文化交流的魅力。

“在这个活动中我深刻感受到了中国文化的独特魅力和丰富内涵。我会珍惜这次难得的经历，将所学所感带回自己的国家，与更多的人分享和交流。”来自老挝的阿琳娜兴奋地谈起活动感受。

湖南科技学院近年来一直致力于搭建更多文化交流平台，为地方文旅的发展以及文化多样性和文明互鉴贡献力量。本次活动旨在促进中外文化之间的交流与增进友谊，推动中国传统文化传播与传承。

（记者 赵嘉伟 通讯员 刘琴）

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