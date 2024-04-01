原标题：这里是孩子们暖心的家

“邱少云、王进喜和北斗卫星导航系统任务团队，是不同时期的突出代表，他们始终激励着我们刻苦学习、努力奋斗……”前不久，在四川达州宣汉县全县中小学生参与的一次演讲比赛上，来自该县普光学校的符文琴同学落落大方、声音洪亮，她的深情演讲感染着每一位现场听众。

符文琴是留守儿童，也是周末假日寄宿学校的受益者之一：“我以前内向，胆子小，都不敢跟别人说话。在周末假日寄宿学校一年，我不仅学会了演讲，还交到很多好朋友，越来越自信了。”

达州市是劳务输出大市，也是留守儿童大市。两年前，达州市宣汉县试点探索统筹利用现有资源，建设周末假日寄宿学校，蹚出了一条解决农村留守儿童教育缺位、关爱缺失、沟通缺少、监护缺乏等难题的新路。2023年，达州市在全市范围内扩面试点建设留守儿童周末假日寄宿学校，让留守儿童有了依靠，让基层治理更富成效。

新鲜事总是需要见证者。2023年3月30日，本报《光明调查》版推出深度调研报道《周末假日寄宿学校，守护乡村留守儿童的课外时光》，反映了宣汉县的试点经验，引起强烈反响。又是一年春来到，在大巴山鲜花铺地、渠水丰盈的时节，记者再次来到达州。此时，达州全市周末假日寄宿学校已达93所，基本实现农村片区中心学校全覆盖，4256名留守儿童过上了丰富精彩的周末假日生活。

阵地广，周末假日寄宿学校成为温馨的家

“爸爸在外打工，却从来舍不得给自己买双皮鞋，我想送他一双，40码。”一名孩子在诉说自己的心愿……周末，宣汉县天生镇七里学校的舞台上，情景剧《我不再孤单》正在排练，孩子们生动演绎着自己的故事。

“这部剧的创意源于周末学校的心愿墙。”七里学校校长牟治国说，学校创设心愿墙，孩子们将心愿写在墙上，学校让社会力量聚焦帮助孩子们实现心愿，孩子们也获得了课程外的新收获。

周末假日寄宿学校的首要目标，是要为留守儿童打造暖心的家。

“周末假日寄宿学校，不得增加学生课业负担和家长额外经济负担”。达州市的试点规则很明确，参加周末假日寄宿学校的学生仅支付据实消费的伙食费。

“政府主导、学校主体、学生自愿、全面动员”。结合实际和留守儿童寄宿管理需求，达州在试点中特别强调推进阵地标准化建设。各学校充分利用现有场地，优化配置留守儿童活动室、心理辅导室、图书阅览室、亲情联络室，提供周末食宿、安全饮水、热水淋浴、洗衣晾晒等必要生活保障，并统筹利用“童伴妈妈”等公益性岗位，为周末学校配齐生活老师，为孩子们提供丰富的生活空间。

“我们这里是山区，有些学生离家二三十公里，周末往返困难，还有部分学生周末回家无监护人照护。”达州万源市竹峪中学校长曹青说，周末假日寄宿学校雪中送炭，解决了孩子们无处去、无事干、无人管的难题，让他们的周末也温暖和充实起来。

活动多，留守儿童不断提升综合素养

“周末假日寄宿学校一旦开设，就要保障长效运转。”达州的设计既讲原则、又灵活。周末假日寄宿学校，必须保障基础条件和工作力量，建立“遴选机制、准入机制、审查机制、应急机制”4项工作机制，开展“生活照料、学习辅导、安全管理、心理辅导”4项关爱活动。在这些必选项外，各校可以根据实际条件和工作力量，开展不同的拓展关爱行动。

记者走访发现，各学校不仅对照标准打造了温馨的学习和生活场所，还因地制宜建立了音乐、美术、体育、非遗项目等活动场所和劳动实践基地。学校教师排班值守指导，志愿者也纷纷来校辅助开展活动，给孩子们带来了丰富多彩的假日生活，以往忽视的综合素养得到提升。

竹峪中学不远处就是月滩河，河滩上有千奇百怪的各种石头。学校美术老师邓洪常带孩子们去捡石头，指导他们认真观察，肆意想象，根据石头形状涂色作画。学校美术活动室摆满了孩子们的作品：猪八戒、招财猫、冰墩墩……在孩子们充满童趣的画笔下，石头也迸发出旺盛的生命力。

万源市黄钟中学的阅览室满墙都是书架，文学、军事、科技等各类图书把书架挤得满满当当；书法教室里挂满了老师和同学们的书法作品；学校还将音乐器材保管室改造为趣味空间，一整排军鼓律动着孩子们的周末。

普光学校设立了足球、排球、彩泥、刺绣、声乐、舞蹈、演讲等18个精品社团，为孩子们利用周末发展兴趣爱好创造了很好的条件。酷爱排球的学生王松说：“以前周末回家就爱睡懒觉，现在有了周末学校，大家都盼着参加社团活动呢，谁还睡懒觉！”

小投入，成就孩子们成长大舞台

试点的周末假日寄宿学校为每一名孩子建立了详细的成长档案。在家校沟通过程中，家长普遍反映，孩子学习成绩进步了，更愿意与家长沟通了，更会关心别人了，不再沉迷于手机和电视……“考虑周到”“辛苦了”“感谢”“点赞”等成为家长反馈的高频词汇。

留守儿童周末假日寄宿学校发起人、宣汉县关工委执行主任张宗昭依据长期的观察指出，周末假日寄宿学校有效促进了留守儿童德智体美劳全面发展，同学们在学习成绩、身体素质、心理健康、行为习惯、兴趣爱好等方面，都发生了蝶变。

普光学校监测数据有力支持了张宗昭的结论：在思想品德、学习成绩、身体素质、行为习惯、生活技能等多个方面，达到A等级的学生增加了20%以上。

调查发现，所有的试点学校都是现有农村寄宿制学校，仅需新增热水淋浴、洗衣晾晒等部分设施，绝大多数试点学校的新增硬件投入都在十万元以下。达州坚持不大拆大建，而是充分利用现有资源，整合项目资金和来自浙江舟山的东西部协作资金以及各类社会捐助资金，完成了硬件改造。

在人员投入上，学校安排老师轮流值班，予以补贴，在值班老师的评优、职称评定等环节予以支持，运用公益性岗位等解决生活老师的缺口，不增加学校编制。同时通过志愿服务等增加工作力量。周末假日寄宿学校仅向学生据实收取伙食费，确有困难的还可以申请减免。

达州市把试点工作运行经费纳入本地财政预算，各地各校坚持教育公益属性，按照规模为1个标准班的试点学校每年不低于6万元的标准拨付工作运行经费，每增加1个标准班适度增加经费。

达州市教育局局长邓剑说，从这一年扩面试点的情况来看，开办周末假日寄宿学校，并未显著增加财政负担，却实实在在解决了农村治理的大难题，为留守儿童成长创造了大舞台，可以说是小投入换来了巨大的社会效益。

统计显示，达州市就读寄宿制学校的儿童有14.9万人，占学生总数的22.77%。下一步，达州还将扩大试点面，在兜住民生底线，提升留守儿童综合素养的基础上，带动农村学校优化布局，巩固农村学校生源，让农村孩子也可以享受高质量的教育。

（记者 李晓东 周洪双）

(责编：李昉、孙竞)