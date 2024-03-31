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专家学者齐聚首经贸 共话气候风险与数字治理

2024年03月31日13:22 | 来源：人民网-教育频道
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论坛现场。首都经济贸易大学供图

论坛现场。首都经济贸易大学供图

人民网北京3月31日电 （记者李依环）30日，第四届碳中和与气候金融高端论坛在北京举办。本届论坛主题为“气候风险与数字治理”，由国际能源转型学会能源金融专业委员会、中国“双法”研究会气候金融研究分会主办，首都经济贸易大学金融学院、首都经济贸易大学中国ESG（环境、社会和公司治理）研究院承办。

国际能源转型学会副理事长张大永在致辞中表示，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。碳中和与气候金融高端论坛已举办四届，与会专家从气候变化对ESG和企业行为的影响，探讨到气候风险和经济社会治理问题，对推动经济社会发展绿色化、低碳化，实现高质量发展具有重要意义。

首都经济贸易大学党委书记王文举作题为 “碳达峰目标下省级区域碳配额分配方案”的报告。他建议，完善全国统一碳排放权交易市场的运行机制，制定差别化、包容式的协调发展和减排计划，推动有效市场和有为政府更好结合，将实现碳达峰作为推动经济高质量发展、构建新发展格局的重要抓手。

论坛还同期开设期刊圆桌和气候金融圆桌论坛，来自中国人民大学、南开大学、厦门大学、西南交通大学、首都经济贸易大学等高校的专家、学者进行深入交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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