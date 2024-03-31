张耀天 宋志琼 蒋茁

高校治理体系和治理能力现代化直接关系到“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题。近年来，北京航空航天大学把制度建设作为“一把手工程”深入推动，持续完善党委领导下的校长负责制的组织体系、制度体系和工作机制，把大学章程作为制度建设的关键着力点，将制度建设贯穿学校治理全方面、全过程、全环节，推动学校治理能力和治理水平再上新台阶。

坚持党的全面领导，强化办学治校制度引领

第一，坚持和加强党的全面领导，以大学章程为依据制定规章制度和政策性文件。北航在大学章程中强调坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，加强和改进高校党的建设，系统阐释了办学理念、治理结构、党政工作体系等。

第二，坚持以制度保障落实党委领导下的校长负责制。学校突出党的政治建设统领，创新实践党委常委会“第一议题”制度。优化决策运行机制和基层治理体系，完善学校党委会、校长办公会、学院党委会和党政联席会议事规则等系列制度。坚持把党的领导贯穿办学治校各个环节和关键制度中，系统指导各项业务工作规范科学运行。

第三，坚持以制度建设优化学术治理体系和民主管理机制，为党委统揽全局、行政依法治校提供有力支撑。学校着力学术委员会、学位委员会、职称评审委员会等学术组织章程的制定和完善，保障学术权力作用充分发挥；顺畅师生代表群策群力参与学校治理路径，促进校务委员会、教代会、学代会等民主管理机制作用发挥。

坚持系统观念，构建矩阵化、图谱化制度体系架构

在制度体系架构设计方面，北航坚持系统观念，强化系统思维。立足高等教育治理体系和学校治理结构实际情况，构建矩阵化、图谱化制度体系架构，着力廓清规章制度体系的“四梁八柱”。

学校逐项对照上级精神和法律法规、对照职能权责和管理规范、对照廉政纪律和内控要求等，统筹考虑学校治理体系建设需要，系统勾勒学校规章制度体系理想应然状态。以“实然”为基础，以“应然”为目标，明确规章制度体系优化方向，努力实现“实然”状态与“应然”状态的动态统一。

同时，学校统筹构建横纵结合、覆盖全面、兼顾特色、动态管理的制度体系框架。在横向维度，坚持党的全面领导，提升行政运行效率与质量，发挥学术治理和民主管理的重要作用。在纵向维度，以“章程-一类制度-二类制度”构建分级管理模式，规范学校内部治理主体、治理结构、治理权限基本内容，统筹制定发挥统领性指导作用的一类制度。

坚持完善工作体系，保障规章制度全过程管理

近年来，学校不断推进规章制度全过程精细化管理，建立健全规章制度长效管理机制，由党政办公室作为全校制度建设归口部门高位统筹，发挥制度体系各板块板主单位、协同制度牵头单位、具体制度主责单位各自优势。同时，着力抓好规章制度立项、起草、审查、决定、公布、解释、执行、废止共八个环节的全过程管理。

一是在立项起草环节，印发《规范性文件管理规定》《规章制度起草技术规范》，让建章立制有章可循、有据可依；建立动态“立改废”台账，以“派单制”形式明确制度建设重点任务；重视意见征集，把师生群众意见落实到位。

二是在审查决定环节，强化决策前置审查，组建规范性审查小组，从政治表述性、合法合规性、行文规范性、政策一致性等多维度全方位做好审查。

三是在落地执行环节，通过学习日、专题培训等形式，夯实制度常态化宣贯机制。

四是以信息化手段联通制度全过程管理，在OA系统专项嵌入规章制度模块，可视化实现制度文本一库通查、制度发布一条龙管理、失效制度一站式清理。

（供稿：北京航空航天大学党政办公室）

(责编：李依环、熊旭)