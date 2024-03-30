人民网北京3月30日电 28日，中国人民大学应用经济学院召开课程思政教材发布暨课程思政建设研讨会。中国人民大学党委常委、副校长王易指出，做好课程思政要将价值塑造、知识传授和能力培养有机融合，不断增强针对性和实效性。

会议现场。学校供图

王易表示，应用经济学院与人民出版社联袂推出的《经济名家课程思政七讲》《经济“青椒”课程思政十讲》两本教材是课程思政领域的精品力作，希望与会专家学者分享真知灼见，碰撞思想火花，绘就思政课程与课程思政的“同心圆”，共同构建全员育人、全过程育人、全方位育人的大思政格局。

“加快课程思政教材体系建设是不断提高思政课的质量和水平、推动高校思政课改革创新的专业化切入点。”人民出版社副社长李春生指出，课程思政教材是青年学生深刻认识新时代新征程使命任务的载体，有助于规范教育教学，将思政教育贯通专业教学的全过程。

会上，应用经济学院课程思政教材主编向与会人员介绍了两本教材编写的创新之处。应用经济学院副院长魏楚表示，学院今后将进一步落实课程思政工作要求，培养有品格觉悟、有专业本领、有健康身心的“三有人才”，为全面建成社会主义现代化强国、推进中华民族伟大复兴持续贡献应经力量。

据介绍，《经济名家课程思政七讲》主要从宏观角度研究阐释中国经济发展，抓住当前经济社会发展中“不平衡、不充分”的主要矛盾，研究阐释新发展理念、区域协调发展、消费发展、国家发展计划/规划、文化经济发展、经济运行、开发区建设等。《经济“青椒”课程思政十讲》从年轻研究者的视角认识解读中国经济发展，着重提炼总结当代中国经济社会变革和探索实践的成就。

(责编：李昉、熊旭)