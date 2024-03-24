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“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览在北京开展

2024年03月24日12:47 | 来源：人民网-教育频道
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展览现场。中国美术学院供图

展览现场。中国美术学院供图

人民网北京3月24日电 近日，“大地之歌·2024美丽中国纪事”展览在北京开幕。展览由中华人民共和国生态环境部指导，中国美术学院、生态环境部环境规划院（美丽中国建设研究院）主办，将持续展出至4月20日。

此次展览通过协作网络，以“感知地理”作为方法，推出全国34个省级行政区的100个美丽中国文化实践的生动案例、地方政府提案、未来提案、现场工作坊、感知书展、案例文献库等六大板块。

“艺术教育正在成为一种扎根中国大地、融入社会进程的‘有为之学’。”中国美协副主席、中国美院院长高世名表示，美丽中国年度纪事以‘大地之歌’为名，正是希望以中华大地上的真命题、真实践，丰富对美丽中国的理解与认知，在时代发展的大现场中激发一种生活的艺术、社会的艺术、人人的艺术，在中国式现代化进程中留下美丽中国的历史刻度。

据悉，本次展览是继2023年展览之后的第二场大型学术展览。在深化去年展览基础上，今年在突出实践样本、发现解决新问题的未来提案等方面大力加强，着力推动智库专家、文化学者、艺术家、设计师等多方力量进一步加强合作。（李依环、钱晓鸣）

(责编：孙竞、熊旭)

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