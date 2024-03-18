原标题：推进大中小学思政教育一体化

前不久，在巍峨的秦岭山下，庄严的中国国家版本馆西安分馆前，来自大中小不同学段的6位思政课老师围绕“坚定文化自信 赓续中华文脉”同一主题进行授课。“讲好思政课，不仅要立足课堂，还应善用社会大课堂，发挥好各类场馆资源的育人功能。”陕西师范大学党委副书记罗永辉表示。

陕西师范大学作为教育部大中小学思政课一体化共同体牵头高校，紧扣一体化建设主题主线，围绕“坚定文化自信 赓续中华文脉”同一主题，采取“同课异构”的方式，依托中国国家版本馆西安分馆，面向全学段学生精心设计打磨了6堂场馆里的思政课，全面体现了循序渐进、螺旋上升的大中小学一体化思政课建设理念，切实提升了思政课教学的针对性、实效性。

借助中国国家版本馆西安分馆内丰富的版本资源，陕西师范大学附属小学思政课教师杨瑞莹为小学三年级学生设计了“品读版本资源 感悟文字魅力”的教学专题，积极引导学生理解汉字形体与表达意义之间的紧密联系，品味其中深厚的文化底蕴，并通过讲述鉴真东渡的历史典故，让学生认识到中华文化在世界文化中的重要影响。

“品读版本中国 赓续文化血脉”是西安市曲江第一中学思政课教师李善婷为初中学生设计的教学专题，她从版本馆内收藏的一本《新华字典》出发，带同学们一起见证中国文化的源远流长，体悟中华文明的博大精深，感受不同版本背后的文脉传承。

高中学段课程“以文化自信奏时代强音”的设计者是来自陕西师范大学附属中学政治教研组的教师冯晨，他通过对馆内“中华文化经典版本展”的讲解，以及最后集体宣誓的方式，引导同学们增强志气、骨气、底气。

延安职业技术学院马克思主义学院副院长张莹和安康市石泉县职业技术教育中心副校长叶卫军结合职业院校人才培养目标，分别以“增强历史素养 勇担文化使命”“弘扬优秀传统文化 传承大国工匠精神”为教学专题，通过生动的案例讲解，诠释了执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越的工匠精神，激励学生在未来工作中用好职业技能和专业特长，争做新时代大国工匠。

作为本科学段课程的设计者，陕西师范大学马克思主义学院副院长殷一博结合高校思想政治理论课相关内容，精心设计了“坚定文化自信 建设文化强国”的教学专题，以“如何对待中华优秀传统文化”等学生关心的问题为切入点，深入阐明了推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展的重要意义，用中华优秀传统文化培根铸魂，筑牢学生文化自信之基。

作为教育部大中小学思政课一体化建设指导委员会首批推荐的10套示范资源之一，陕西“坚定文化自信 赓续中华文脉”大中小学思政课一体化示范资源已上线国家智慧教育公共服务平台。

2023年以来，陕西师范大学已在省内外设立38个大中小学思政课一体化建设基地，并组织优秀师资力量赴云南省红河州金水河国门小学、贵州省沿河土家族自治县第三高级中学、宝鸡市凤县中学等基地校联合开展大中小学思政课教师集体备课活动十余次，充分发挥部属师范大学在西部思政课一体化建设中的引领辐射作用。

（记者 张哲浩 李洁）

(责编：李昉、李依环)