人民网北京3月19日电 （记者郝孟佳）18日，教育部、海南省在海口举行部省会商会议，共谋教育改革发展，助力海南自贸港建设。

教育部党组书记、部长怀进鹏指出，要在中国式现代化建设和区域高质量发展中加快教育强省建设步伐，发挥海南独特红色资源优势，持续增强立德树人针对性和实效性，加强高水平国际教育创新岛建设，持续规范对外合作办学制度机制。要夯实基础教育基点，大力推动优质数字教育资源应用，提升职业教育培养高素质人才能力，建设具有海南特色的职业教育品牌。要坚持科教融汇、产教融合，围绕南繁育种、深海科技等重点产业，探索建设高等研究院，加强技术交易和技术转移，不断深化人才供给侧改革，为海南高质量发展培养更多高层次、国际化、创新型人才。

海南省委书记、省人大常委会主任冯飞表示，海南将坚持用社会主义核心价值观铸魂育人，培养具有全球视野和家国情怀的创新型人才。要不断扩大教育对外开放，用好部省会商机制，做好“引进来”和“走出去”文章，稳步推进境外高校在琼独立办学，积极开展高水平中外合作办学，打造“留学海南”“留学中国”品牌项目。要全面提升教育服务高质量发展能力，探索构建科教融汇技术转移示范区，优化高等教育布局和结构，加快义务教育优质均衡发展，实施教育数字化战略行动，办好具有海南特色的优质教育，为教育强国建设贡献海南力量。

在海南期间，怀进鹏还深入三亚市崖州湾科技城、崖州湾科技城南开中学调研了解有关情况。

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