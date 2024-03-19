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同看京津冀大发展——暨“小初高大”思政课联合教研活动举行

2024年03月19日16:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月19日电 （记者李昉）近日，同看京津冀大发展——暨“小初高大”思政课联合教研活动在北京市八一学校举行。活动旨在发挥京津冀三地不同学校的各自优势，围绕同一主题，开展符合不同学段学生发展水平的教育教学联研活动，从而实现循序渐进育人、螺旋上升铸魂的良好效果。

北京市八一学校党委书记牛震云表示，学校以为党育人、为国育才为己任，全面落实党的教育方针和政策，在思政一体化工作中，通过创新思政课教学的方法，推动思政课程的改革，以促进学生的全面发展。

“小初高学段不同，课程标准不同，如何在课程内容、课程目标、课程设置、课程实施和教研上形成一体化，给老师出了难题。”北京市海淀区教育工委副书记吴谨表示，希望教育工作者们携手前行攻克这一难题，共同助力大中小学思政课一体化建设，努力培养堪当民族复兴重任的时代新人。

活动上，北京市八一学校课题组成员、道德与法治教研组长李华伟，就思政一体化教研机制的研究与实施，作主题为“拔节的力量、小初高一体化教研”的分享；北京市八一学校教师穆芳芳和河北阜平八一学校教师张曼华，借助双师课堂的视角，与大家分享了学生读本《人无精神则不立、国无精神则不强》；在跨学段主题式研究的思政课堂中，来自京津冀三地四校的小初中高四个学段的师生，分别为大家带来四节线上思政课。

“思政课是思政教育最主要的渠道和阵地，一节课应当解决真问题、真困惑，收获真知识，启发真行动。”北京市海淀区教师进修学校副主任赵岩说，思政课应该从一个小点切入主题，让学生去感知和理解故事内涵，形成逻辑认知。在课堂上，教师要让学生有切身感受，要让孩子聚焦于讲自己身边的故事，认识到自己也是故事中的人，认识到人民群众是历史的创造者。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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