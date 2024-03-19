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北京2024年中招政策发布 中招录取总成绩满分为670分

2024年03月19日16:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月19日电 （记者李依环）今天，北京市教委发布《关于做好2024年北京市高级中等学校考试招生工作的意见》（下称《意见》）。2024年北京市继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”。与去年相比，中招考试科目不变，录取总成绩增至670分。

普通高中招生8.2万人左右 中职招生3.55万人左右

根据《意见》，2024年普通高中招生规模8.2万人左右，中等职业教育招生规模3.55万人左右。与2023年普高、中职招生规模8万人、3.5万人相比，招生规模均有所扩大。

北京市教委指出，将继续严格控制普通高中跨区招生。部分优质普通高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜；城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划；民办高中主要面向办学所在区招生。中专学校、技工学校和职业高中等有关学校可根据学校办学实际在全市范围内招生，不对各区分配招生计划。

公办普通高中招生要依据《北京市中小学校办学条件标准》，每班不超过45人。此外，为系统推进教育评价改革，探索多元招生录取方式，继续开展中等职业教育自主招生试点；在东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点，具体办法由东城区、西城区制定发布。

体育与健康科目分值增至50分

对于考试工作，《意见》明确，中招录取总成绩满分为670分，计入成绩的统考科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物、体育与健康，其中历史、地理和化学、生物中各选择成绩高的一门计入录取总成绩。

语文科目分值为100分，数学科目分值为100分，外语科目分值为100分（笔试分值60分，听力和口语考试分值40分），听力和口语考试采取计算机考试方式，与统考笔试分离，有两次考试机会。物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理六门科目分值均为80分（卷面分值70分，实践活动分值10分）。

此外，与2023年的40分相比，体育与健康科目分值提高至50分，其中现场考试30分，过程性考核20分。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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