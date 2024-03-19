人民网北京3月19日电 （记者郝孟佳）近日，北京大学考古文博学院携泉州非遗文化推介小分队走进北大校园，在百周年纪念讲堂广场、家园食堂、未名湖畔等地逐一展示充满泉州特色的非物质文化遗产项目。

活动上展示南少林武术、南音、掌中木偶、提线木偶等非物质文化遗产项目。学校供图

活动现场，师生们欣赏了南少林武术、南音、提线木偶、掌中木偶、蟳埔女簪花围、惠安女服饰等非遗项目展演，近距离感受泉州非遗文化的魅力。此外，非遗传承人还带领现场师生体验了蟳埔女簪花围、惠女服饰，并进行提线木偶和掌中木偶的现场教学。

“很高兴能在校园里近距离看到精彩的非遗文化展演，活动让我们充分体会到泉州非遗文化的博大精深，希望以后有机会到泉州进行深度体验。”北大师生纷纷表示，非遗文化进校园不仅是对传统文化的传承和发扬，也是高校文化教育的深化和拓展。

北京大学相关部门负责人表示，此次活动以创新活泼的形式向北大师生展示了泉州的历史、文化和旅游资源，也进一步激发了人们对非物质文化遗产的热爱和兴趣。

(责编：李依环、熊旭)