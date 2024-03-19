人民网北京3月19日电 （记者李昉）记者从教育部获悉，高水平教育对外交流合作座谈会17日在广东省深圳市召开。教育部党组书记、部长怀进鹏出席座谈会并讲话。

怀进鹏指出，高水平教育对外交流合作是建设教育强国必须坚持并不断开拓的方向。新征程上，要在中国式现代化与教育、中国教育与世界的关系中，准确把握教育外部环境的深刻变化，充分认识教育对实现第二个百年奋斗目标的基础、先导和支撑作用，充分认识科技革命和产业变革对教育转型的深刻影响，充分认识日趋激烈的国际竞争和充满不确定性的外部环境，全面提高教育对外开放水平。

怀进鹏强调，要对标高质量发展要求，主动服务经济社会转型，推进一流大学和一流学科建设，大力培养拔尖创新人才，促进基础研究、知识成果转化和技术转移，使高等教育成为国家经济增长的关键动力和重要社会财富。要扎实推进高等教育对外交流合作，扩大高水平合作办学，创新观念、制度和政策，搭建多元交流平台，构建国际合作网络，设立典型示范项目，开辟教育对外交流合作新路径、新赛道。

据了解，座谈会上，广东省教育厅、上海交通大学、中山大学、西北工业大学、华南理工大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、西交利物浦大学、上海纽约大学、深圳北理莫斯科大学、香港科技大学（广州）、香港大学、澳门大学有关负责人和相关领域专家代表作了交流发言。

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