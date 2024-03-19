人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部：全面提高教育对外开放水平

2024年03月19日10:10 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月19日电 （记者李昉）记者从教育部获悉，高水平教育对外交流合作座谈会17日在广东省深圳市召开。教育部党组书记、部长怀进鹏出席座谈会并讲话。

怀进鹏指出，高水平教育对外交流合作是建设教育强国必须坚持并不断开拓的方向。新征程上，要在中国式现代化与教育、中国教育与世界的关系中，准确把握教育外部环境的深刻变化，充分认识教育对实现第二个百年奋斗目标的基础、先导和支撑作用，充分认识科技革命和产业变革对教育转型的深刻影响，充分认识日趋激烈的国际竞争和充满不确定性的外部环境，全面提高教育对外开放水平。

怀进鹏强调，要对标高质量发展要求，主动服务经济社会转型，推进一流大学和一流学科建设，大力培养拔尖创新人才，促进基础研究、知识成果转化和技术转移，使高等教育成为国家经济增长的关键动力和重要社会财富。要扎实推进高等教育对外交流合作，扩大高水平合作办学，创新观念、制度和政策，搭建多元交流平台，构建国际合作网络，设立典型示范项目，开辟教育对外交流合作新路径、新赛道。

据了解，座谈会上，广东省教育厅、上海交通大学、中山大学、西北工业大学、华南理工大学、南方科技大学、香港中文大学（深圳）、西交利物浦大学、上海纽约大学、深圳北理莫斯科大学、香港科技大学（广州）、香港大学、澳门大学有关负责人和相关领域专家代表作了交流发言。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部