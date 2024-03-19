人民网北京3月19日电 （记者郝孟佳）18日，《中华民族共同体概论》（以下简称《概论》）教材专题研讨会在京举办。会上，北京大学博雅讲席教授马戎介绍了《概论》教材的编写背景及主要特点，从梳理我国历史研究和民族史研究的学科建设角度深入解读了《概论》的具体章节内容。

北京大学博雅讲席教授马戎介绍了《中华民族共同体概论》教材。主办方供图

马戎表示，《概论》的出版是我国民族史、民族理论研究和教育事业的一个里程碑，对教师和学生理解、提高对“中华民族共同体”的认识以及铸牢中华民族共同体的必要性都会产生积极的社会效果。

北京市委统战部副部长、市民族宗教委主任王都伟表示，各级各部门和各领域都要把学好用好教材作为开展铸牢中华民族共同体意识教育、培养合格建设者和可靠接班人的实际行动，紧密结合本单位实际，全力推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育进一步向纵深发展。

王都伟认为，要积极推进各行业领域将《概论》纳入理论学习和宣传教育重要内容，不断提升理论层次水平，要努力在学好用好教材的过程中走在前、作表率，着力深化和拓展铸牢中华民族共同体意识工作成果。

《中华民族共同体概论》教材专题研讨会。主办方供图

据悉，本次会议由北京市民族宗教事务委员会、天津市民族宗教事务委员会、河北省民族事务委员会、首都博物馆等联合召开，来自京津冀民族宗教界代表及实践工作领域代表等百余人参加了会议。

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