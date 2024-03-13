人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

2023年度中国电影国际传播调研报告在北师大发布

2024年03月13日16:39 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月13日电 （记者孙竞）12日，由北京师范大学中国文化国际传播研究院、《现代传播》杂志社共同主办的中国电影海外传播平台传播效果研究——2023年度中国电影国际传播调研报告（以下简称《报告》）发布会在京举行。

据介绍，中国电影国际传播调研是以国外受众为调研对象、关于中国电影国际传播的数据调研项目。该项目由北京师范大学中国文化国际传播研究院主持并实施。项目自2011年启动以来，已连续开展十二届，形成了十二篇调研报告和十一本论著（《银皮书：中国电影国际传播年度报告》）。2023年，团队在历年调研基础之上，启动了第十三届中国电影国际传播调研工作。

2023年“中国电影国际传播”调研以2020—2022年中国电影在海外传播平台的整体表现为样本，从媒体关注度、社交平台表现、二次传播效果、专业平台评价等方面出发，全面评估2020—2022三年间，中国电影在海外网络的传播效果。

会上，北京师范大学中国文化国际传播研究院院长黄会林发布《报告》，公布了2020—2022中国电影海外网络传播力排名前30名榜单。依据调研数据及赋分结果，中国电影在海外网络平台的传播效果整体值得肯定。根据调研数据，2020—2022年海外网络平台传播效果较好的影片主要有以下几类：剧情电影，如《气球》《日子》《人生大事》等；新主流电影，如《1921》《八佰》《我和我的父辈》等；喜剧电影，如《你好，李焕英》《这个杀手不太冷静》等；动画电影，如《新神榜·杨戬》等；动作电影，如《怒火·重案》等。

报告在最后提出了重新建立中国电影海外传播评价体系等加快“十四五”期间电影文化强国建设的方案与路径：一是重建电影传播评价体系、把握二次传播主动权；二是发挥中华文化主体性，承认差异性、“画好同心圆”；三是做好文化传承、共担宣传思想文化使命。报告认为，中国电影更应加强民族化与现代化的辩证融合，以民族化的创作取向、美学精神和文化意识，夯实独具中国特色的话语内容。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部