人民网北京3月13日电 （记者孙竞）12日，由北京师范大学中国文化国际传播研究院、《现代传播》杂志社共同主办的中国电影海外传播平台传播效果研究——2023年度中国电影国际传播调研报告（以下简称《报告》）发布会在京举行。

据介绍，中国电影国际传播调研是以国外受众为调研对象、关于中国电影国际传播的数据调研项目。该项目由北京师范大学中国文化国际传播研究院主持并实施。项目自2011年启动以来，已连续开展十二届，形成了十二篇调研报告和十一本论著（《银皮书：中国电影国际传播年度报告》）。2023年，团队在历年调研基础之上，启动了第十三届中国电影国际传播调研工作。

2023年“中国电影国际传播”调研以2020—2022年中国电影在海外传播平台的整体表现为样本，从媒体关注度、社交平台表现、二次传播效果、专业平台评价等方面出发，全面评估2020—2022三年间，中国电影在海外网络的传播效果。

会上，北京师范大学中国文化国际传播研究院院长黄会林发布《报告》，公布了2020—2022中国电影海外网络传播力排名前30名榜单。依据调研数据及赋分结果，中国电影在海外网络平台的传播效果整体值得肯定。根据调研数据，2020—2022年海外网络平台传播效果较好的影片主要有以下几类：剧情电影，如《气球》《日子》《人生大事》等；新主流电影，如《1921》《八佰》《我和我的父辈》等；喜剧电影，如《你好，李焕英》《这个杀手不太冷静》等；动画电影，如《新神榜·杨戬》等；动作电影，如《怒火·重案》等。

报告在最后提出了重新建立中国电影海外传播评价体系等加快“十四五”期间电影文化强国建设的方案与路径：一是重建电影传播评价体系、把握二次传播主动权；二是发挥中华文化主体性，承认差异性、“画好同心圆”；三是做好文化传承、共担宣传思想文化使命。报告认为，中国电影更应加强民族化与现代化的辩证融合，以民族化的创作取向、美学精神和文化意识，夯实独具中国特色的话语内容。

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