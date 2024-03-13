人民网北京3月13日电（记者郝孟佳）11日，音乐剧《莲花之上》作品启动仪式及创作研讨会在北京大学艺术学院召开。

音乐剧《莲花之上》作品启动仪式及创作研讨会现场。北京大学供图

记者了解到，音乐剧《莲花之上》将以北大考古人对云冈文化的贡献为基础，以追溯云冈文化的历史为主线，歌舞并重，将虚拟场景与现实舞台结合，以音乐剧形式讲述古代人建设云冈石窟、现代人传承云冈文化的故事，塑造一代代知识分子赓续前行、守望人类文化遗产的感人形象。

担任该剧编剧与导演的北京大学民族音乐与音乐剧中心主任周映辰表示，《莲花之上》承载着云冈石窟艺术一千六百年的厚重历史，故事以具有历史纵深感的戏剧结构，体现中华文明海纳百川、自信开放的胸怀，也希望表达文物保护对中华文明传承的重要意义。

北京大学艺术学院院长彭锋介绍，学院通过十多年来对音乐剧研究生的培养，集聚了一批人才，原创排演了《大红灯笼》《元培校长》《愚公移山》等作品。学生作品在主题设计、风格定位等方面显示出独特品质，不仅注重音乐剧大众文化属性，也重视其艺术性。

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