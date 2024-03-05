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浙江财经大学副校长郑亚莉委员：积极推进电子商务国际合作

2024年03月05日08:33 | 来源：光明日报
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加快构建新发展格局，要增强以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的动力和活力。发展“丝路电商”是充分发挥我国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措。经过这些年的发展，“丝路电商”发展规模不断扩大，“一带一路”共建国家数字基础设施不断完善，电子商务合作机制不断成熟，制度型开放水平不断提高，“丝路电商”合作先行区建设不断推进。

近年来，浙江积极举办“丝路电商”活动，为“丝路电商”发展贡献浙江经验。如启动“非洲好物网购节”，深化“丝路电商”国际合作交流；举办首届全球数字贸易博览会，现场发布系列成果，签约6大项目；率先实现跨境电商综试区省域全覆盖，全国十大优秀综试区中，浙江席位占比全国第一；以“六体系两平台”为核心，加快制度创新，健全“丝路电商”发展制度保障。

进一步创新“丝路电商”发展之路，要在以下方面持续发力：一是打造“丝路电商”产业体系，通过壮大跨境电商主体规模、培育跨境电商产业集群、加强跨境电商品牌建设、创新跨境电商发展模式等4方面推动产业体系的不断完善；二是完善“丝路电商”制度体系，推动更高水平的制度型开放，包括主动参与国际经贸规则标准制定、提升跨境电商规则标准话语权、加快构建数字安全体系；三是提升“丝路电商”服务体系，通过完善跨境电商金融服务体系、加快建设跨境电商智能物流体系、推进新型数字基础设施建设、着力引进和培育跨境电商人才等方式，打造完善的服务体系；四是深化“丝路电商”平台体系，通过推动开放平台提能升级、推进世界电子贸易平台试点全球化布局，持续升级“丝路电商”专业服务平台；五是建设“丝路电商”监管体系，通过全面构建数据安全保障防护体系、加强风险防控系统建设，提升投资贸易便利化自由化水平，统筹好安全与发展两件大事。

（记者訾谦采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)

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