原标题：从教育机会公平向发展公平转变

那次“组团”去孤儿学校做家访的经历，我记忆犹新。那是东北师范大学附属中学8位已经当妈妈的教师组成家访团到吉林省孤儿学校进行的一次“家访”。对这所学校的学生来说，在特殊的成长环境下，老师就是家长，同学就是兄弟姐妹。

2021年8月，受益于全省“指标到校”政策，吉林省孤儿学校的一名初中生获得了进入东北师范大学附属中学学习的机会。在上述家访活动中，家访团向这名学生的“家人们”讲述了他在学校的优异表现。从大家的眼神中，我们读到了作为“家长”的骄傲，也读到了这位初中生的“兄弟姐妹”对未来的憧憬。

指标到校是一种基于学生综合素质评价的招生方式，旨在为更多有潜力的学生提供接受优质教育的机会。从2016年开始，长春中心城区优质公办普通高中推荐生比例就占到了学校统招生计划的80%，更多初中生“上好学、读好书”的梦想变成现实。这种教育机会的公平，反映了党和国家对每个孩子从“有学上”到“上好学”的关怀。

指标到校生的到来，也给学校教育管理工作带来了新的机遇和挑战。这些学生的能力类型更加多元，家庭教育背景更加复杂，发展需求更加多样。努力让每个学生都有人生出彩的机会，促使我们切实推进学生的多元培养，助力实现教育机会公平向发展公平的转变。

每个学生都是独一无二的。教育应当尊重学生的多样性，涵育多元兴趣与爱好，注重学生综合素质培养，提供多样化课程和活动，关注学生个性化需求，鼓励创新思维和实践，为学生提供广阔、自由的发展空间。

为了实现指标到校生的公平发展，学校还需更加关注学生的心理健康和情感需求，注重培养他们的自信心和团队合作精神，帮助他们树立正确的人生观和价值观。

（记者晋浩天采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)