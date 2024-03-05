构建新发展格局，关键在实现经济循环的畅通无阻，这主要取决于供给和需求两端是否动力强劲、总体匹配，是否动态平衡、良性互动。供给和需求是经济发展的一体两面，更好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，是党中央基于我国经济运行规律和外部发展环境变化作出的战略部署，是积极应对外部不确定性、增强发展主动性的重大决策。

要着力扩大内需，实现以内需牵引供给。内需是经济增长的稳定器、压舱石，也是供给更好发展的重要牵引。近年来，世界格局发生重大变化，外部不稳定性因素、不确定性因素增多。为此，必须扩大内需，实现国内大循环。要建立和完善扩大居民消费的长效机制，不断优化营商环境，充分发挥民营经济在我国经济增长中的重要作用。同时完善扩大投资机制，拓展有效投资空间，适度超前部署新型基础设施建设，稳定投资对经济增长的贡献。

继续深化供给侧结构性改革，要发挥新型举国体制优势，增强产业链供应链的竞争力和安全性，并通过强化管理、完善工艺、技术迭代升级等提高整个供给体系质量，促进消费升级。同时，要持续推动制度创新，通过创新让各种新型的、高质量的供给迸发出来，引领新的需求。

实现高质量发展是中国式现代化的本质要求，不论是扩大内需还是深化供给侧结构性改革，都要在推动高质量发展中实现更高水平的供需动态平衡。这要通过提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性、提高全要素生产率来实现。只有实现既提升供给体系质量和效率又有利于扩大需求的动态平衡，才能提升经济发展质量，进而促进新发展格局的构建。

（记者訾谦采访整理）

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