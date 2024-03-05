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重庆市人力资源和社会保障局党组书记、局长黎勇委员：

重庆市人力资源和社会保障局党组书记、局长黎勇委员：大力稳岗扩岗 提升就业质量

2024年03月05日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：大力稳岗扩岗 提升就业质量

　　 就业是最基本民生，促进就业是安国之策。2023年7月24日召开的中共中央政治局会议强调“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”，充分彰显了就业工作在改革发展稳定全局中的重要战略地位。

　　 去年以来，我们充分发挥市就业工作领导小组的作用，着力构建“大就业”工作格局，全力以赴推进就业各项工作，保持就业大局稳定。去年全年，重庆市城镇新增就业73.86万人，完成目标任务123.1%，同比增长4.5%。高校毕业生就业人数、就业率实现双提升。

　　 前段时间，我走访了部分企业和区县，收集了基层的一些需求和想法。我认为，做好当前就业工作，应大力稳岗扩岗扩大就业容量，统筹用好失业保险降费、就业补贴、税收优惠、担保贷款等政策，对生产经营暂时困难的企业加大援企稳岗力度；围绕主导产业、支柱产业、新兴产业，做强生产性服务业，做优生活性服务业，挖掘新的就业岗位；进一步突出高校毕业生重点群体就业帮扶，主动进校园开展服务，广泛筹集市场化岗位、开发政策性岗位；聚焦市场紧缺职业工种、产业用工需求，全面推行“岗位+培训+就业”“用工企业+培训机构+人力资源服务机构”“紧缺工种目录+培训机构目录+培训补贴目录”组训模式，开展补贴性职业技能培训。

　　 要坚持创新引领创业、创业带动就业，构建“众创+孵化+加速+产业园”相互衔接的支持链条，推动形成鼓励创新、支持创业、尊重创造的创业生态；实施大学生创业启航计划和加速计划，深度扶持一批优秀创业项目，联动提供政策咨询、项目推介、开业指导等全方位、集成式创业服务，探索建立创业风险防范和补偿机制；强化数字赋能，构建覆盖劳动者求职、就业、创业全过程的数字化信息平台，使服务端更加高效便捷、治理端更加精准智能，促进供需精准高效匹配。

　　 （记者邱玥采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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