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北京交通大学教授钟章队委员：当好中国式现代化开路先锋

2024年03月05日08:29 | 来源：光明日报
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如今，我国交通基础设施网络更强，综合交通网络总里程超过600万公里。交通运输结构进一步优化，各种运输方式的衔接更加高效，服务水平持续提升。更多老百姓选择坐飞机、坐高铁、自驾游等方式出行，交通越来越便捷、高效、智慧、绿色。2024年春运，人员流动空前活跃，出行总量创历史同期新高，流动的中国充满了生机和活力。

同时，交通运输科技创新能力不断提升。智能铁路、智慧公路、智慧航道、智慧民航、智慧邮政等建设步伐加快，已经建成和在建的自动化集装箱码头规模均居世界前列。国产首艘大型邮轮完成商业首航，国产大飞机C919正式投入商业运营，新能源车占城市公交车的比重达77.6%……

我国交通运输在“大”的基础上向“强”又迈进了一大步。当前，我们要奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，更好服务经济社会发展大局。为此，要加快完善综合交通运输服务体系，推进结构性降本提质增效；继续加强交通运输基础设施建设，着力提升铁路、水运综合服务能力，发挥大宗货物长距离运输服务优势，以及公路“门到门”运输基础性作用和航空运输高效快捷优势，进一步调整运输结构，推进交通物流和相关产业融合发展；大力发展多式联运“一单制”“一箱制”，加快补齐城乡末端服务短板，提升国际物流供应链总体效率；推进多式联运关键数据共享，加快推进智慧物流创新发展，大力提升技术装备绿色化水平。

（记者刘坤采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)

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