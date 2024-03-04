人民网北京3月4日电 （记者孙竞）“这里朝阳，适合白晶菊、月季花生长，这就是我的‘1米花园’。”北京市密云区大城子学校五年级学生来雪菲指着自家庭院外的一片空地介绍。

“白晶菊喜欢温暖及阳光充足的环境，有一定的耐寒性，但注意不要湿涝，准备一些排水好的壤土。”北京农学院学生李露婧在旁指导。

来雪菲口中的“1米花园”，是学校与北京农学院园林学院合作开展的一项生态科技教育项目。在园林学院教授和大学生的指导下，孩子们在自家的庭院、周边选取开辟小小的空间，通过自主创意与设计、种植与养护，共同建造一个美丽的花园。

大城子学校德育主任朱秀荣介绍，“1米花园”为孩子们提供了私人的美好领地，也打开了一扇提升综合素养的窗口。孩子们经过选址、创意、设计、播种、维护、收获、分享等一系列过程，在学习自然科学知识的同时，也在劳动实践中开阔视野，从而提升对美的认知、美的感受、美的追求。

“项目衍生出了很多活动，比如举办鲜花展、花园音乐会，还举行了‘1米花园’摄影、绘画作品展等活动，让孩子们真正体验人与自然的和谐相处以及生命的美好。”朱秀荣说。

“我的花园里种着玫瑰和郁金香，我希望让路过的每一个人都可以闻到芬芳的花香。蝴蝶和蜜蜂这样的小昆虫也会来我的花园。这片地是共享给大家的，也承载了我快乐的梦想。”大城子学校五年级学生、“1米花园”参与者王子安说。

“小小‘1米花园’承载着生态文明、劳动体验、科技实践等丰富的教育内涵。”大城子学校校长赵小强表示，“下一步，学校将在教学楼顶开辟、打造‘空中花园’，为师生开展教学科研活动提供场所，为学校开展劳动教育提供支持，走出一条富有‘山区’特色的可持续发展的科技教育之路。”

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