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清华大学和北京市海淀区共建人工智能产业高地

2024年03月04日11:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月4日电 （记者孙竞）记者从清华大学获悉，3月2日上午，北京市海淀区人民政府与清华大学共建人工智能产业高地战略合作签约仪式举行。

根据协议，双方将围绕打造人工智能创新平台、开展关键核心技术攻关、推动重大科技成果转化、建设人工智能人才特区、厚植人工智能产业生态等五大方面开展合作，形成新质生产力，服务新时代首都高质量发展。

清华大学党委书记邱勇表示，双方协同建设人工智能产业高地，对于学校提升人工智能科技创新与成果转化、服务海淀推动智能产业升级与经济发展、助力北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地具有重要意义。希望双方能够以此次协议签署为契机，逐步拓宽合作渠道、丰富合作形式，努力在推动高质量发展中展现更大担当作为。

北京市海淀区委书记张革表示，海淀区要在统筹教育、科技、人才上积极深入探索，在完善服务发展的制度机制上做示范，打造全球人工智能创新策源地和产业发展高地。希望双方以此次合作为契机，进一步发挥各自优势、整合资源，在人工智能领域实现更深层次、更广范围合作，开启校地协同发展新篇章。

(责编：李昉、熊旭)

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