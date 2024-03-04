人民网北京3月4日电 （记者郝孟佳）3月1日至12日，教育家精神2024年巡回宣讲活动宣讲团以“弘扬教育家精神、争做新时代大先生”为主题，分赴河北、黑龙江、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、广东、广西、四川、甘肃、新疆等12个省份开展巡回报告。

据介绍，宣讲团成员由高等教育、中小学教育、学前教育、职业教育、特殊教育领域的时代楷模、全国教书育人楷模、全国最美教师、全国高校黄大年式教师团队带头人等优秀教师代表共25人组成。在各地的宣讲中，宣讲团成员用切身经历讲述了他们在教育战线上践行教育家精神的感人实践。

巡回宣讲活动在各地师生中引发强烈反响和共鸣。湖北幼儿师范高等专科学校教师陈思雨说，宣讲团成员的故事质朴又感人至深，生动诠释了教育的力量和教育家精神的巨大价值，他们是教师的楷模。“我们从中看到了大格局、大胸怀、大智慧，但更多看到了他们扎根小课堂，做好小事情。”湖南第一师范学院文学与新闻传播学院教师庄园认为，宣讲的优秀教师通过一个个生动的故事和案例，让她加深了对教育家精神内涵的认识，也更加明确了自己作为一名人民教师的使命担当。

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